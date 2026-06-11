Alistan protesta en La Casa del Poeta

Poetas y promotores culturales realizarán mañana viernes 12 de junio una protesta, a las 16:00 horas, afuera de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la que exigirán que no se modifique el nombre del recinto y que se mantenga la verdadera vocación del recinto ubicado en Álvaro Obregón 73, colonia Roma norte.

Convocamos a la primera manifestación de protesta por el despojo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha llevado a cabo en la Casa del Poeta Ramón López Velarde al desaparecer el nombre, naturaleza y vocación poéticas de la última morada del poeta zacatecano”, detalla la convocatoria que circula en redes sociales difundida por varios escritores.

Y agrega: La Casa del Poeta, apunta, es el corazón de la vida literaria del país y un bien de todos los mexicanos. No aceptamos que el gobierno de Clara Brugada la convierta en Cabaret (público), que es el negocio de la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, en un claro conflicto de interés.

A lo largo del día de ayer se sumaron las voces de más creadores, quienes lamentaron la medida, como la poeta Myriam Moscona:

Recuperar el nombre Casa del Poeta Ramón López Velarde no es lo único. Necesitamos refundar allí un espacio para la poesía, ese género que le da prestigio a un país que con una mano la alza y con la otra la tumba”.

A la par se difundió que el número de firmantes a la petición que exige “suspender la iniciativa de transformar la Casa del Poeta” creció a más de 5 mil 600 personas.

Dicha iniciativa señala que la Casa del Poeta “ha sido un pilar fundamental para escritores, artistas y ciudadanos que buscan conectar con el legado de Ramón López Velarde y con una cultura literaria que enriquece a toda la comunidad”, por lo que cambiar el propósito de este espacio representaría una pérdida irreparable para las generaciones actuales y futuras.