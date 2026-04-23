Pijamada con el Dr. Simi y más sorpresas en la Noche de Museos de abril 2026

La Noche de Museos en la Ciudad de México se ha convertido en una oportunidad para vivir experiencias diferentes en los recintos más emblemáticos de la capital. Abril no será la excepción, descubre todas las actividades para la próxima edición

Creada en 2009, la Noche de Museos se ha convertido en uno de los programas culturales más exitosos de la CDMX. Esta iniciativa de la Secretaría de Cultura nació con el objetivo de acercar a la población a los recintos culturales.

Muchas personas no acostumbran ir a los museos porque ven el arte como algo lejano o no tienen tiempo. Como respuesta, el último miércoles de cada mes el horario de diferentes recintos se extiende hasta las 10 de la noche.

Asimismo, ofrecen actividades especiales como conciertos, visitas guiadas, talleres, proyecciones y performances. En los últimos meses las propuestas han subido de nivel, lo que ha hecho que esperemos con ansias la siguiente Noche de Museos.

¿Cuándo será la Noche de Museos de abril de 2026?

La Noche de Museos de abril en 2026 se llevará a cabo el miércoles 29 de abril. El horario regularmente transcurre entre las 6 y las 8 de la noche, aunque puede variar según la sede.

Lo mejor de esta velada, es que suelen participar más de 80 museos a lo largo de la CDMX, lo que significa que hay ofertas para todos los gustos.

Esta edición es especial, pues coincide con el Día del Niño, por lo que muchas propuestas están diseñadas para público familiar. Aquí te traemos algunas que seguro te encantarán.

Pijamada en la Simi Casa

Mejor conocida como el Museo del Dr. Simi, lo que comenzó como un espacio para conocer la vida de Víctor González, se ha convertido en uno de los spots favoritos por las actividades que ofrecen continuamente.

Para la Noche de Museos de abril, abrá una Simi Pijamada, por lo que deberás vestirte cono tu pijama favorito y prepararte para disfrutar al lado de tu bestie.

Durante esta velada, además de recorrer la Simi Casa, podrás diseñar una pulsera en su charm bar; divertirte con formatos gigantes del clásico Jenga y Twister, además de disfrutar la experiencia inmersiva en Simi Planeta.

El costo del boleto es de 100 pesos mexicanos para adultos y 50 pesos para niños, personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.

Noche de disfraces en el Franz Mayer

El Museo Franz Mayer, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, se ha consolidado como uno de los ganadores de las Noches de Museos. En esta ocasión, en el marco del Día del Niño, invita a que nuestro niño interior tome el control.

Por esa razón, el código de vestimenta será disfraz de tu personaje literario favorito. Además, habrá torneos de dominadas, futbolito de mesa, basta temático, avioncito, rally por las diferentes salas y hasta podrás obtener tu credencial de reportero de Bizbirije.

El costo del boleto es de 130 pesos, pero si vas disfrazado, podrás acceder a un 2x1. Compra tus entradas en línea para garantizar tu lugar.

Noche de tango en el Palacio de la Autonomíav

El Palacio de la Autonomía, lleva su nombre porque fue el lugar donde la UNAM obtuvo su autonomía. Actualmente funciona como museo y centro cultural. Este mes se unirá a la Noche de Museos con algo muy especial: tango.

Si quieres disfrutar de una demostración de este baile e incluso formar parte de una clase, lánzate a este espacio en el centro de la CDMX. Eso sí, toma en cuenta que el cupo máximo es de 150 personas, por lo que es mejor llegar temprano.

La actividad comenzará a las 7 de la noche y la entrada es libre, así que toma tus precauciones.

Tributo a The Beatles en el Museo Yancuic

Si vives en Iztapalapa, lánzate a este recinto. El Museo Yancuic reúne al medio ambiente, la sustentabilidad, el arte y la cultura, pero en esta Noche de Museos hará de la música la protagonista.

Para los amantes de los clásicos, habrá un concierto tributo a The Beatles y grandes éxitos de los Oldies por parte de los CarambaPapas.

La duración es de 2 horas y la entrada será libre a partir de las 5 de la tarde. Llega temprano pues solo podrán entrar 280 personas.

Taller de pintura y collage en el Museo Nacional de San Carlos

Este museo se caracteriza por su gran acervo de arte europeo, de los más importantes de Latinoamérica. Para la Noche de Museos, busca introducirte al arte de una forma diferente: rompiendo las reglas de la imagen.

Su taller "Más allá del fondo en la fotografía", te permitirá experimenta con pintura y collage para darle una nueva vida a las imágenes, dejando volar tu imaginación. Además, podrás disfrutar de visitas guiadas.

La entrada es libre y comienza a las 18 horas, solo ten en cuenta que también hay un cupo límite de 100 personas.

Recital de Piano en el Colegio Nacional

El Colegio Nacional es una institución pública dedicada a la producción de conocimiento científico, artístico, humanístico. Alrededor del año, cuenta con diferentes actividades culturales y académicas abiertas al público.

La Noche de Museos de abril de 2026 es la prueba, pues tendrán el recital de Piano “Los Elementos", que promete transportarte a los sonidos de la tierra, el agua, el aire y el fuego.

El recital se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde, pero después tendrás hasta las 8 de la noche para recorrer el edificio y disfrutar sus exposiciones vigentes. Eso sí, el cupo máximo es de 250 personas y la entrada es libre.

Esto es solo una probadita de las actividades de la Noche de Museos de abril en 2026, si quieres más detalles, entra a la página de Facebook de este programa cultural para descubrir que habrá en tu museo más cercano.