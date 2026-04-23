Llega la Feria de la Barbacoa 2026 a Xochimilco con tacos irresistibles y ambiente familiar

Si eres amante de los tacos bien servidos y los sabores tradicionales, esto te interesa: la Feria de la Barbacoa 2026 en la Ciudad de México, ya tiene fecha confirmada y viene con todo para conquistar antojos.

¿Cuándo es la Feria de la Barbacoa 2026?

Del 1 al 15 de mayo, la alcaldía Xochimilco se convertirá en el punto de reunión para quienes buscan buena comida y ambiente familiar. El evento se instalará a un costado de la Prepa 1 UNAM, donde productores locales ofrecerán una gran variedad de platillos, a diferentes precios, pero con algo en común: el sabor irresistible de la barbacoa.

Además, la fecha cae perfecta para una escapada, ya que el 1 de mayo es día de descanso oficial. Así que, si estás pensando en aprovechar el puente, esta feria puede ser el plan ideal para organizar una salida con familia o amigos.

Pero no todo será comida. La edición de esta feria también incluirá teatro del pueblo, granja didáctica, venta de artesanías y productos regionales, todo pensado para que pases el día completo sin aburrirte.

Foto: Facebook Alcaldía de Xochimilco

Plan en Xochimilco para el domingo 26 de abril:

Y si lo tuyo también es la cultura y el baile, toma nota: entre las actividades destaca la segunda edición del Encuentro Hawaiano, Tahitiano y más, un espacio lleno de ritmo, energía y tradición que te hará viajar sin salir de la ciudad. La cita será en el Conjunto Cultural Carlos Pellicer, donde la música y la danza serán protagonistas. La entrada es libre, de 10:00 a 14:00 horas.

Foto: Facebook Alcaldía de Xochimilco

Además el mismo domingo, la alcaldía anunció que habrá un desfile de globos gigantes que partirá desde la gasolinera de Nativitas hasta la entrada principal del Deportivo Xochimilco. El evento comenzará a las 9:00 de la mañana, será gratuito y está pensado para toda la familia.

Celebrarán el Día del Niño en Xochimilco:

El 27 de abril celebrarán a las niñas y los niños con un evento especial organizado por la alcaldía Xochimilco y la Casa de Cultura de San Mateo Xalpa. Habrá diversas actividades y sorpresas para toda la familia a partir de las 16:00 horas, en avenida Miguel Hidalgo 58, San Mateo Xalpa. La entrada es libre.

Foto: Facabeook Alcaldía de Xochimilco

cva*