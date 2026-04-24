Zócalo se transforma en parque gigante para las infancias 

El Zócalo capitalino cambió este viernes su imagen habitual y se convirtió en un enorme espacio de juegos, ciencia, deporte y espectáculos. Con el arranque del Zocalito de las Infancias 2026, la Plaza de la Constitución abrió sus puertas a miles de niñas y niños que podrán disfrutar, durante todo el fin de semana, de más de cien actividades gratuitas, como parte de la celebración del Día del Niño y la Niña, que ofrece el gobierno capitalino.

Desde antes del mediodía, familias enteras comenzaron a recorrer las distintas zonas instaladas sobre la plancha de la Constitución.

Entre risas, carreras y filas para ingresar a los módulos, los menores pueden disfrutar desde talleres creativos hasta tirolesa, pista de hielo, canchas deportivas y experiencias inmersivas.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el objetivo es convertir el principal espacio público de la ciudad en un lugar dedicado a la recreación infantil.

Foto: Especial

Este fin de semana vamos a tener el mayor espacio público de la ciudad para la diversión y recreación de los menores”, afirmó.

Mercadito lúdico

Añadió que el festival reúne actividades pensadas para el desarrollo integral de la niñez.

Aquí en el Zócalo, que es el corazón del Centro Histórico, tenemos más de 100 actividades que benefician el desarrollo de las infancias”, señaló.

Uno de los espacios con mayor afluencia es el pabellón de robótica, donde niñas y niños pueden experimentar con tecnología y circuitos interactivos. También llama la atención de los menores el mercadito lúdico, diseñado para enseñar conceptos básicos de compra, venta y emprendimiento mediante el juego.

En la zona de “la primera infancia” se habilitaron actividades especiales dirigidas a bebés y menores de hasta tres años, enfocadas en estimulación temprana y desarrollo motriz, a cargo de personal del DIF capitalino.

Foto: Especial

En materia deportiva la oferta incluye canchas de fútbol, actividades de baile, jumping, golf y futbol tenis.

Otro de los atractivos es el espacio del Museo de Historia Natural, conformado por tres cúpulas temáticas. Ahí, niñas y niños pueden observar figuras de osos polares, pingüinos y caimanes, además de restos de ballena gris y réplicas de un tigre dientes de sable y un dinosaurio.

Figuras monumentales

También se habilitó una experiencia inmersiva para recorrer distintos ecosistemas, desde el vuelo de una libélula hasta el fondo del océano.

La jornada se complementa con una pista de hielo sustentable de 400 metros cuadrados, aero bungee y una carpa de circo de los Hermanos Fuentes Gasca, con funciones familiares.

Por la noche, el Zócalo se iluminará con figuras de animales y globos monumentales con formas de balón de fútbol, ajolote, nopal y elote.

En la inauguración acompañaron a la mandataria capitalina el representante de Unicef en México, Fernando Carrera; la representante de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, Martha Guerrero e integrantes del gabinete capitalino.

Brugada afirmó que su administración trabaja diariamente “para que esta Ciudad de México logre que las infancias puedan vivir lo mejor posible”.

El festival permanecerá abierto de viernes a domingo, con entrada libre.

*DRR*