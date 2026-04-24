Ambulantes agreden y amenazan de muerte a reportera de Grupo Imagen

Vendedores ambulantes de la zona centro agredieron y amenazaron de muerte a la reportera de Grupo Imagen, Ximena Mejía, así como a otros periodistas que cubre la fuente de Presidencia.

Los hechos ocurrieron en la calle Corregidora, entre Moneda y Pino Suárez, frente a la Puerta 8 de Palacio Nacional.

Este viernes, la reportera mantenía guardia junto a colegas de otros medios, narró que al llegar al sitio, una comerciante, dueña de un puesto semifijo, impidió su acceso.

Llegué para hacer la cobertura, esta es una zona muy conflictiva, sobre todo por el puesto de allá, porque a la señora le molesta la presencia de la prensa”, relató.

Explicó que al intentar pasar para tomar imágenes pidió permiso a la comerciante, quien se negó a moverse y posteriormente la agredió con una estructura metálica.

Yo necesitaba pasar para tomar video. Le dije: ‘¿Me da permiso, por favor?’, pero no se quitaba. Traté de meterme y la señora se súper enojó. Entonces con la reja me aplastó el brazo”, denunció.

Al percatarse de la situación, compañeros reporteros acudieron en su apoyo, lo que provocó la reacción de otros vendedores ambulantes que tienen sus puestos sobre la banqueta.

Así fue captado uno de los comerciantes que agredió a la prensa Foto: Especial

Mis compañeros vieron la situación y fueron a apoyarme, grabaron; supongo que en unidad los comerciantes ambulantes se vinieron encima”, afirmó.

La comunicadora aseguró que durante el altercado dos hombres lanzaron amenazas de muerte.

“Dos de ellos dijeron: ‘¿Quieres que lo mate?’, en referencia a mi compañero Jorge, reportero de Noticiero en Redes. Eso no es cualquier cosa, es una amenaza muy grave”, señaló.

Líderes acuden a disculparse

Ximena indicó que desde hace tiempo habían solicitado condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo en ese punto, debido a hostigamientos constantes por parte de comerciantes. Tras la agresión, Ximena Mejía manifestó preocupación por posibles represalias.

Estoy preocupada por la amenaza de muerte, por represalias, porque aquí estamos todos los días. Vinieron líderes ambulantes a pedir disculpas, pero cómo se garantiza nuestro trabajo y la seguridad mía y de mis compañeros”, expresó.

Reproducir La agresión se cometió en contra de periodistas que cubren la fuente presidencial en Palacio Nacional

La periodista pidió a las autoridades capitalinas garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en la vía pública.

“Lo único que pedimos es que no escale a mayores”, concluyó.

Se les otorgaron locales comerciales

Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y, ante la presencia policial, los vendedores ambulantes retiraron de inmediato sus puestos.

Al sitio también llegó el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere, quien prometió que se solicitará activar el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobierno, debido a que la amenaza fue directa contra reporteros.

No podemos permitir que haya agresiones ni físicas ni verbales. Alguien tiene que guardar la mesura”, sostuvo el funcionario en entrevista con Excélsior.

Asimismo, adelantó que se realizará una indagatoria y se revisarán las cámaras del C-5, para identificar a los responsables.

Vamos a hacer la investigación pertinente, con cámaras y con los elementos que ustedes nos puedan presentar, para turnarlo a las áreas correspondientes. Sí sería importante que presentaran la denuncia”, expresó.

Llubere Sevilla admitió que la calle de Corregidora “es un predio de conflicto”; dijo que la zona es operada por una mujer identificada como Jovita y con quien las autoridades mantienen disputas constantes por la ocupación del espacio público.

Recientemente le fueron entregados a ese grupo 44 locales comerciales como alternativa de reubicación; sin embargo, se niegan a ocuparlos, detalló el subsecretario.

Son resistencias que presenta todavía el comercio para la reubicación. Entonces tendremos que aplicar la ley”, concluyó.

*DRR*