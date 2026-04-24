Percepción de inseguridad a la baja en la alcaldía Cuauhtémoc, gracias a estrategia de Alessandra Rojo de la Vega

La Alcaldía Cuauhtémoc registró una disminución de más de 7 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad durante el primer trimestre de 2026, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

El indicador pasó de 60.3% en marzo de 2025 a 53.2% en marzo de 2026. Esta mejora se atribuye a la estrategia de seguridad impulsada desde el inicio de la administración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la cual prioriza la prevención situacional sobre la mera reacción al delito y se basa en intervenir las condiciones que propician la comisión de ilícitos, como calles oscuras, espacios abandonados y desorden en la vía pública.

Entre las acciones principales destacan: Instalación y rehabilitación de más de 52 mil luminarias en las 33 colonias de la demarcación; recuperación de parques, plazas y espacios públicos que se encontraban deteriorados o en abandono; coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras instancias de los tres niveles de gobierno; Jornadas permanentes de limpieza urbana, eliminación de tiraderos clandestinos y repavimentación de calles; operativos para remitir al Juzgado Cívico a franeleros agresivos y vehículos abandonados y acciones preventivas en escuelas con pláticas sobre bullying, ciberacoso y autocuidado.

Un eje destacado es la atención a mujeres en situación de violencia mediante el programa “Reacción Violeta”, que ha brindado acompañamiento integral (psicológico, médico y jurídico) a más de 1,400 mujeres. Además, se han instalado casi 500 Puntos Violeta en oficinas, comercios y escuelas para ofrecer ayuda inmediata.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega también instruyó reforzar todas estas medidas, a menos de 50 días de que de inicio el Mundial de Fútbol, para recibir a miles de visitantes en una Cuauhtémoc más segura, ordenada y en óptimas condiciones. Esta disminución en la percepción de inseguridad refleja el impacto positivo de un modelo que combina iluminación, recuperación de espacios, orden público y atención social, mejorando la calidad de vida de los habitantes y posicionando a la alcaldía como un espacio más habitable y seguro.