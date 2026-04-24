Caída múltiple en Metro Miguel Ángel de Quevedo deja 11 lesionados

Un nuevo incidente se registró en la Línea 3 del Metro, este viernes 11 usuarios sufrieron una caída en cadena, en una escalera eléctrica de la estación Miguel Ángel de Quevedo.

Tres de ellos fueron trasladados a un hospital cercano para una revisión médica amplia.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando presuntamente el calzado de un usuario se atoró entre los peldaños, lo que provocó una caída en cadena entre las personas que se encontraban detrás.

Autoridades del Metro afirmaron que en esa estación “una escalera eléctrica se detuvo cuando un objeto se atoró entre los peldaños metálicos y se activó el paro de emergencia”, lo que provocó la caída de los usuarios.

Ocho de ellos se retiraron por sus propios medios, tres más fueron trasladados por elementos de emergencia a un centro hospitalario para revisión médica.

El STC Metro dio a conocer que se activó el seguro contratado para situaciones de este tipo, además de garantizar que el área de Atención al Usuario dará seguimiento y apoyo.

Además, se informó que “la escalera ya está nuevamente en funcionamiento”, luego de que el equipo de instalaciones electromecánicas realizó la revisión técnica del mecanismo.

Las autoridades de ese medio de transporte llamaron al público usuario a utilizar de forma correcta las escaleras eléctricas, “sostenerse de los pasamanos, no correr o saltar en los peldaños, evitar trasladarse con los cordones de los zapatos desanudados” y evitar que objetos como bastones o calzado se atoren entre los peldaños.

El pasado 26 de febrero, en la estación Miguel Ángel de Quevedo una caída en cadena provocada por el tropiezo de otro pasajero en una escalera eléctrica, dejó una mujer lesionada.

*DRR*