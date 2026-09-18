A 41 años del sismo de 1985, exigen frenar desplazamiento de familias en CDMX

A 41 años del sismo de 1985 y nueve años del terremoto de 2017, organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México advirtieron que la emergencia habitacional en la capital continúa y que el encarecimiento de la vivienda está provocando el desplazamiento de familias, jóvenes y trabajadores hacia zonas periféricas.

Durante un plantón frente a las oficinas centrales del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), integrantes de distintas organizaciones presentaron un manifiesto en el que señalaron que la lucha social surgida tras el terremoto de 1985 permitió colocar el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad como parte de las principales demandas ciudadanas.

Sin embargo, sostuvieron que aún existen inmuebles pendientes de demolición o rehabilitación tras los sismos y que permanecen obstáculos administrativos y burocráticos para concretar nuevos proyectos de vivienda social.

El documento, presentado por Andy Hernández, de Grupo Cedros, cuestiona que los recursos públicos destinados a vivienda no se ejerzan con la rapidez necesaria frente al incremento de los precios inmobiliarios y de las rentas en la Ciudad de México.

De acuerdo con las organizaciones, esta situación profundiza la desigualdad y acelera el desplazamiento de habitantes que ya no pueden afrontar los costos de permanecer en determinadas zonas de la capital.Centro de CDMX pierde habitantes

Como parte de sus argumentos, las organizaciones citaron un estudio de investigadores del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, según el cual entre 1990 y 2020 la zona centro de la Ciudad de México perdió alrededor de 1.2 millones de habitantes.

El fenómeno estaría relacionado, entre otros factores, con la falta de vivienda asequible y con las transformaciones en el mercado inmobiliario, señalaron.

Ante este panorama, el Movimiento Urbano Popular respaldó la meta anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para impulsar una política amplia de vivienda en la capital, aunque demandó que los anuncios se traduzcan en resultados concretos y que las organizaciones sociales tengan una mayor participación.Piden Plan Emergente de Vivienda

Entre sus principales demandas se encuentra la instalación inmediata de una Mesa Intersecretarial de carácter resolutivo, así como la puesta en marcha de un Plan Emergente de Vivienda.

Las organizaciones plantearon que estos mecanismos permitan destrabar procesos relacionados con la adquisición de suelo y el inicio de obras destinadas principalmente a sectores de menores ingresos.

También solicitaron que el Plan General de Desarrollo 2025-2045 contemple mecanismos efectivos de participación ciudadana y acciones para contener la especulación del suelo, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

“La memoria del 19 de septiembre nos exige convertir la solidaridad en derechos, la reconstrucción en justicia social y la planeación urbana en arraigo”, señala el manifiesto.

Como parte de las actividades conmemorativas, las organizaciones realizaron este 18 de septiembre una jornada de protesta frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

Para el 19 de septiembre convocaron a un acto en la explanada “El Reloj de Sol”, en Tlatelolco, para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 y reiterar sus demandas en materia de vivienda y derecho a la ciudad.