Capturan a pareja por participar en robo de motocicleta en Benito Juárez

Trabajos de inteligencia y el seguimiento realizado, mediante las cámaras de videovigilancia del C2 y C5, permitieron ubicar en la zona oriente de la Ciudad de México un Volkswagen Vento negro, presuntamente relacionado con el robo de una motocicleta, ocurrido el pasado 5 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

El vehículo fue localizado sobre avenida Tláhuac, entre las calles J. Patricio Morlete Ruiz y María Barrera, en la colonia El Rosario de la alcaldía Iztapalapa.

Alrededor de las 16:55 horas, agentes realizaron una revisión y detuvieron a un hombre y una mujer que viajaban a bordo.

De acuerdo con la investigación, el automóvil habría sido utilizado como vehículo de apoyo o “muro” durante el robo de una motocicleta Vento Roketman, ocurrido en la colonia Iztaccíhuatl.

Foto: SSC

Durante la intervención fueron aseguradas cien bolsas con una sustancia con características similares al cristal, un juego de placas con reporte de robo en el Estado de México, una tarjeta de circulación, una navaja, una réplica de arma de fuego, una báscula gramera y tres teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Alan Hernández Canales, de 33 años y Luz Eréndira Rosas Reyes, de 37. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.