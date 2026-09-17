Simulacro Nacional 2026: celulares y altavoces activarán alerta sísmica el 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre, millones de mexicanos volverán a escuchar la alerta sísmica como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio de prevención que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la población ante un escenario de sismo de gran magnitud.

La jornada comenzará en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, cuando se activen los mecanismos de alertamiento contemplados para el ejercicio, entre ellos los mensajes enviados a teléfonos celulares y los altavoces de alerta sísmica instalados en distintas zonas del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa, destacó desde Palacio Nacional que este simulacro tendrá una característica particular: será el primero de carácter nacional que se realiza en sábado, lo que permitirá evaluar la reacción de la ciudadanía fuera de los horarios habituales de escuelas y centros de trabajo.

Este ejercicio nos permite medir nuestra capacidad de respuesta”, señaló la funcionaria al explicar los objetivos del simulacro.

En las zonas donde se encuentran instalados sistemas de alertamiento sísmico, también se activarán los altavoces correspondientes. Cuartoscuro

¿Qué va a pasar cuando suene la alerta?

El ejercicio contempla diferentes hipótesis de sismo dependiendo de la región del país. Entre ellas se encuentra un escenario de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla, además de hipótesis para Baja California, Nuevo León, Quintana Roo y Chiapas.

El alertamiento también llegará a los teléfonos celulares como parte del sistema de difusión masiva implementado por las autoridades. De esta manera, la población podrá identificar cómo funciona este mecanismo y qué debe hacer ante una emergencia real.

En las zonas donde se encuentran instalados sistemas de alertamiento sísmico, también se activarán los altavoces correspondientes.

Un simulacro en una fecha que marcó a México

La elección del 19 de septiembre no es casual. La fecha está estrechamente relacionada con los terremotos de 1985 y 2017, dos de los acontecimientos sísmicos que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva del país.

Por ello, además de servir para evaluar los protocolos de emergencia, el simulacro busca reforzar la cultura de prevención y recordar que un sismo puede ocurrir en cualquier momento.

Las autoridades han llamado a las familias, empresas, escuelas y establecimientos a participar activamente, revisar sus rutas de evacuación, identificar zonas seguras y establecer previamente un punto de reunión.

El objetivo, más allá de cumplir con un ejercicio, es que cada persona sepa cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

Este 19 de septiembre, cuando la alerta suene a las 12:00 horas, la recomendación es mantener la calma y participar siguiendo los protocolos establecidos. La prevención, recuerdan las autoridades, comienza mucho antes de que ocurra un sismo.