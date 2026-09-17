Más de 25 mil edificios en CDMX participarán en Simulacro Nacional

A dos días del Segundo Simulacro Nacional 2026, en la Ciudad de México se tienen registrados cerca de 26 mil edificios públicos y privados para participar activa y voluntariamente en el ejercicio de protección civil, informó la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina, Myriam Urzúa Venegas.

El registro, habilitado en el sitio oficial de la dependencia, estará disponible hasta la media noche del viernes 18 de septiembre.

“Para quienes todavía no lo han hecho, que se registren”, dijo al explicar que se pretende llegar a 30 mil inmuebles participantes.

En esta ocasión se contará con dos escenarios de crisis, uno que será instalado en el Monumento a la Revolución y otro en el Deportivo Xochimilco, además que cada una de las 16 alcaldías habilitará un escenario de este tipo, que incluyen hipotéticas fugas de sustancias tóxicas, explosiones de tanques de gas, incendios o accidentes vehiculares en zonas urbanas.

Foto: Cuartoscuro

Urzúa Venegas aseveró que la totalidad de las dependencias del Gobierno capitalino están listas para participar en el simulacro, garantizó que los 13 mil 998 altavoces “están en buenas condiciones”, para lograr alertar a la población.

Aseguró que la efectividad del sistema de alerta, que se activa de forma automática en los postes del C5 con altavoces, “está en buenas condiciones y generalmente tiene una efectividad el 98-99 por ciento”.

“Los altavoces están en buenas condiciones, con efectividad entre 98 y 99 por ciento, no creo que vayamos a tener problemas en este momento de ningún tipo porque se ha trabajado muchísimo en el mantenimiento de los mismos”.

A nivel federal, para el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará el sábado 19 de septiembre, se contará con cinco hipótesis de sismo distintas, como determinó la Comisión Nacional de Protección Civil.

Foto: Cuartoscuro

Zona Centro: Magnitud 7.7 con profundidad de 7.7 kilómetros y epicentro en Tehuacán, Puebla.

Zona Noroeste: Magnitud 7.1 con profundidad 30 kilómetros y epicentro en Mexicali, Baja California.

Zona Noreste: Magnitud 5.2 con profundidad 10 kilómetros, epicentro en Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: Magnitud 7.0, profundidad 15 kilómetros y epicentro en Catoche/Isla Contoy.

Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6 y profundidad de 22 kilómetros, con epicentro en Tonalá, Chiapas.