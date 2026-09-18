Circe Camacho redobla jornadas de atención en territorio para enchular Xochimilco

Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco trabaja de manera permanente en la mejora de calles, vialidades y espacios públicos de Xochimilco.

Estas acciones forman parte de la agenda de atención en territorio para mejorar la demarcación, lo que contempla jornadas que recorren las distintas comunidades, señala la Alcaldía en un comunicado.

Desde las zonas altas de los pueblos de la montaña hasta los barrios del centro, las brigadas de la Alcaldía mantienen presencia directa para atender necesidades y avanzar en el mejoramiento de los espacios que diariamente utiliza la población", asegura la demarcación.

Entre los trabajos realizados en las últimas semanas se encuentran los de Avenida Acueducto 2, en San Lucas Xochimanca, donde personal de Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y otras áreas realizó labores de limpieza y mantenimiento preventivo para prevenir antes de la temporada de lluvias.

Al mismo tiempo, hubo brigadas de la Alcaldía que intervinieron la carretera Xochimilco-Tulyehualco, con trabajos de rehabilitación y mejoramiento en la vialidad.

Camacho ha pedido que se mantenga el trabajo en territorio, "atender de manera directa y hacer que los resultados se vean en las comunidades".

La Alcaldía subrayó que, con estas jornadas, se mantienen mejorando la zona con prevención, mantenimiento y presencia permanente en las calles.