Descartan que Nataly Osma falleciera por consumo de alimentos contaminados 

La muerte de Nataly Osma Pinilla, ciudadana colombiana de 29 años localizada sin vida en un departamento de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, no estaría relacionada con los alimentos que consumió horas antes, de acuerdo con información sobre la causa del fallecimiento.

La necropsia señala que la causa de muerte es intoxicación por monóxido de carbono, por lo que se descarta la versión inicial que relacionaba el deceso con el sushi que la joven había consumido junto con una amiga, en un establecimiento ubicado en el centro comercial Reforma 222.

De acuerdo con información obtenida sobre el caso, la hipótesis apunta a que la intoxicación pudo haberse producido en el inmueble donde se hospedaba, posiblemente derivada de una fuga de gas que habría generado la presencia de monóxido de carbono, sin que fuera detectada por quienes se encontraban en el lugar.

La joven había regresado al departamento después de salir a cenar durante las celebraciones patrias. Posteriormente, presentó malestares y vómito, horas más tarde fue localizada sin signos vitales.

Las autoridades deberán determinar, mediante los peritajes correspondientes, las condiciones en las que se encontraba el inmueble y el origen del monóxido de carbono.