Detienen a automovilista acusado de arrollar a motociclista que murió en Tlalpan

Un automovilista identificado como Néstor N, fue detenido luego de presuntamente impactar con un vehículo a un motociclista de 25 años, quien perdió la vida tras el accidente ocurrido en la zona de Tlalpan.

El abogado César Christopher Zamudio explicó que según la narrativa proporcionada por el padre de la víctima, el joven había salido de un evento por su cumpleaños cuando, junto con sus familiares, habría tenido un primer encuentro con el conductor de un automóvil Toyota rojo.

El abogado señaló que, posteriormente, el vehículo habría acelerado y alcanzado a los motociclistas, provocando el impacto que terminó con la vida del joven y dejó lesionado a un menor de 12 años.

Tras el impacto, el conductor presuntamente no se detuvo y se dio a la fuga, según consta en la carpeta de investigación CI-FITLP/TLP-3/UI-3 C/D/00420/09-2026 R1.

El padre del joven fallecido lo siguió y aproximadamente 700 metros después logró detenerlo cuando el tráfico y un semáforo obligaron al vehículo a detenerse.

Posteriormente, Néstor N fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación de operadores del Centro de Comando y Control (C5) de la Ciudad de México.

El saldo fue de un joven fallecido y un menor de 12 años herido. Especial

La defensa de la familia sostiene que las circunstancias del hecho deben ser analizadas más allá de un accidente vial y planteó que la investigación sea reclasificada como homicidio doloso, postura que deberá ser analizada por la autoridad ministerial y, posteriormente, por el juez de control.

“Para nosotros no es un delito de homicidio culposo, sino doloso”, señaló César Christopher Zamudio, al considerar que la conducta previa y la posterior huida del conductor son elementos que deben ser investigados.

Por su parte, el maestro en Derecho Leonel Rodríguez, del despacho Villarruel&Rodriguez, explicó que la asesoría jurídica considera que existen elementos para solicitar prisión preventiva justificada, debido principalmente a la presunta huida del imputado después del impacto.

El abogado indicó que el Ministerio Público será el encargado de integrar los elementos de prueba y determinar la clasificación jurídica que presentará ante el juez durante la audiencia inicial.

Entre los actos de investigación solicitados se encuentran un dictamen en materia de tránsito terrestre, así como la obtención de grabaciones de cámaras del C5 y C2 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de entrevistas a testigos.

Rodríguez señaló que existen personas que presuntamente presenciaron los hechos y cuyos testimonios podrían ser incorporados a la investigación.

La audiencia inicial está prevista para mañana, en la que se determinará la situación jurídica de Néstor Iván. Será durante este procedimiento cuando el Ministerio Público formule la imputación correspondiente y el juez valore los datos de prueba presentados por las partes.