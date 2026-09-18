No eches tu consola a la basura: Reciclatrón llega a Coyoacán para reciclar electrónicos

Con el propósito de dar un destino responsable a los residuos electrónicos y fomentar una cultura de separación de basura en la capital, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México realizará una nueva jornada del programa Reciclatrón este sábado en el Canal Nacional Cherokees, en la alcaldía Coyoacán.

La ciudadanía podrá acudir de manera gratuita, sin necesidad de registro previo, para entregar aparatos eléctricos y electrónicos que hayan concluido su vida útil, tales como computadoras, celulares, impresoras, teclados, monitores, pequeños electrodomésticos y pilas.

Todo el material recolectado será entregado a empresas autorizadas para su posterior desensamble, reciclaje y aprovechamiento conforme a la normatividad ambiental vigente, lo que permite recuperar componentes valiosos y mitigar el impacto ecológico de la basura tecnológica.

Reciclatrón en CDMX.

Para agilizar el proceso de recepción, las autoridades recomendaron a los asistentes entregar los equipos limpios y completos.

Asimismo, recordaron que quedan excluidos de la recolección los focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público y dispositivos que se encuentren desarmados, rotos o contaminados.

En el caso de empresas e instituciones interesadas en participar, se estableció como requisito obligatorio realizar un registro previo de su inventario, a través del enlace digital proporcionado por la institución.

La recepción de los aparatos se realizará en la calle Nimes esquina Av. Canal Nacional, colonia Coapa Canal Nacional, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.