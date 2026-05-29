Intentan defraudar con códigos QR para acceso vecinal en Santa Úrsula

Autoridades capitalinas alertaron sobre intentos de falsificación de los códigos QR que la alcaldía Coyoacán comenzó a entregar a habitantes de las colonias ubicadas alrededor del Estadio Ciudad de México, como parte del esquema de movilidad especial que operará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que fue el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien reportó la situación durante una reunión sostenida la tarde del jueves con los 16 alcaldes de la Ciudad de México.

A pesar de ello, Brugada aseguró que el sistema cuenta con mecanismos de seguridad que impiden su falsificación, pero llamó a los vecinos a no dejarse engañar por personas que intenten vender o gestionar supuestos permisos de acceso.

Foto: Mexsport

El alcalde decidió utilizar los códigos QR, que sabemos que son seguros. Justamente ayer, en la reunión con todos los alcaldes, nos platicaba que había quienes estaban tratando de hacer fraude con esto, pero no pueden. Es realmente un fraude, con el código que les den no va a poder acceder, va a ser un código QR fraudulento”, afirmó.

Además, exhortó a los vecinos a no entregar dinero ni proporcionar información adicional a terceros que ofrezcan gestionar estos permisos.

Le pedimos a la ciudadanía que no acceda dando ningún recurso. Esto es público, gratuito, y el lunes se va a informar con detalle”, subrayó.

Resguardo de información personal

El sistema de códigos QR fue anunciado el pasado 15 de mayo por la alcaldía Coyoacán, como parte del operativo especial para garantizar la movilidad de los residentes durante los cinco partidos del Mundial que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

La medida beneficiará principalmente a los habitantes de las colonias El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlamaya y Cantil del Pedregal, ubicadas dentro de la denominada “Última Milla”, la zona de control vehicular que se implementará alrededor del inmueble.

En el caso de las colonias Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa, el levantamiento de información se realizará de manera parcial o por secciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la alcaldía. Para obtener el QR, deberán registrarse todos los vehículos de cada familia, incluidos automóviles, camionetas y motocicletas.

Foto: Cuartoscuro

Los códigos QR serán personales e intransferibles, sustituirán a los tradicionales tarjetones que se entregaban a los vecinos durante eventos masivos en el estadio.

Sin embargo, como publicó Excélsior el 18 de mayo, residentes de Santa Úrsula expresaron preocupación por un posible mal uso de la información.

Ante estas dudas, Brugada anunció que, el próximo lunes, el alcalde Giovani Gutiérrez ofrecerá una explicación detallada sobre el funcionamiento del sistema y las medidas de seguridad implementadas para proteger la información de los habitantes.

Invitamos también al alcalde de Coyoacán para que pueda informar acerca de la manera y los mecanismos que se están utilizando para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas”, señaló.

Ese mismo día, se presentará el operativo integral de movilidad y seguridad que se aplicará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, tanto para el partido inaugural del 11 de junio como para el resto de los encuentros programados en el Estadio Ciudad de México.