Xochimilco; listo para recibir a más de un millón de visitantes durante el Mundial

Con la expectativa de recibir a más de un millón de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol 2026, la alcaldía Xochimilco puso en marcha un plan integral para fortalecer la atención turística, mejorar la infraestructura de los embarcaderos y preservar la zona lacustre, informó la alcaldesa Circe Camacho.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la rendición de cuentas de las 16 alcaldías, la edil detalló que las acciones buscan garantizar que uno de los principales destinos turísticos de la capital esté en condiciones óptimas para recibir a visitantes nacionales y extranjeros.

“Según las proyecciones oficiales, alrededor de un millón de personas podrían visitar las distintas zonas turísticas de Xochimilco durante junio y julio, , lo que representa un enorme reto para brindar la mejor atención. Por eso diseñamos un plan de trabajo específico para las acciones antes y durante el Mundial”, señaló.

Entre las medidas destaca el desarrollo de una aplicación móvil que estará disponible en los próximos días y ofrecerá información oficial sobre tarifas de trajineras, restaurantes, sitios de interés, medios de transporte y actividades culturales de la demarcación.

Explicó que la herramienta busca brindar certeza a los turistas y evitar abusos o desinformación durante su estancia en uno de los sitios más emblemáticos de la capital.

Como parte de los preparativos para el Mundia, Circe Camacho agregó que su administración intervino en los últimos meses las zonas de mayor afluencia turística con trabajos de alumbrado público, señalización, poda de árboles, desazolve de drenajes y mantenimiento general de los accesos a los embarcaderos.

“Con este plan garantizamos que las zonas de embarcaderos y sus alrededores se encuentren en óptimas condiciones. Hemos trabajado en iluminación, balizamiento, poda de árboles y limpieza permanente de los canales”, indicó.

Además dijo que fueron rescatados más de seis mil 600 metros de chinampas para prevenir deslaves y proteger áreas productivas, además de efectuarse jornadas de limpieza para retirar lirio acuático, maleza y árboles en riesgo de caer dentro de los canales, y zona de chinampas, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Otra de las acciones emprendidas fue la rehabilitación de seis embarcaderos ubicados en la zona centro de la alcaldía, considerados los puntos de mayor atracción turística. Los trabajos incluyeron renovación de techumbres, pisos, iluminación y señalética para mejorar la experiencia de los visitantes.

La estrategia también contempla la instalación de personal especializado en puntos turísticos para orientar, informar y auxiliar a los visitantes durante la justa mundialista.

Paralelamente, se capacitó a prestadores de servicios turísticos en primeros auxilios, protección civil, digitalización de pequeños negocios, historia de Xochimilco y enseñanza del idioma inglés.

“Queremos que quienes visiten Xochimilco tengan una experiencia segura y de calidad. Por ello hemos acompañado a los prestadores de servicios con capacitación constante y verificaciones permanentes de las trajineras para garantizar que se encuentren en buenas condiciones para operar”, sostuvo.

ADVIERTE; CERO CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES

En materia de ordenamiento territorial, la alcaldesa anunció que presentará ante el Concejo de la Alcaldía un bando para convertir en política pública permanente la estrategia de “cero crecimiento” de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación.

La medida busca frenar la expansión de la mancha urbana y proteger las áreas ambientales de Xochimilco.

“No vamos a tolerar ni a permitir que se siga perdiendo el suelo de conservación de esta ciudad. Cero crecimiento, cero tolerancia a nuevos asentamientos o a ampliaciones de los existentes”, sostuvo durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

La edil explicó que esta estrategia está respaldada por un trabajo técnico desarrollado en coordinación con el Instituto de Geografía de la UNAM, que ha permitido el análisis de 108 asentamientos irregulares, con mayor viabilidad de legalización.

Para estos trabajos se destinaron 45 millones de pesos, una inversión que calificó como histórica, porque permitirá dar certeza jurídica a los pobladores de esas zonas.

En materia de género, Circe Camacho resaltó el impulso que ha dado al desarrollo de las mujeres xochimilcas y las acciones para prevenir la violencia con tres ejes fundamentales; Brigadas Colibrí, Línea Venus y el Programa para dar atención a “Síndromes por violencia de género”.

“Tenemos que cambiar los patrones machistas desde las escuelas, para prevenir las acciones machistas”, dijo, al llamar a denunciar todos los tipos de violencia; desde la violencia física, emocional y hasta la violencia política, dijo.

Y destacó que con la Línea Venus, 24/7 para dar atención y contención psicológica a mujeres que sufren violencia y los puntos violeta ubicados en la alcaldía se ha apoyado a mil 500 Mujeres que sufrían violencia y que recibieron acompañamiento en los Puntos Violeta.

Respecto a los servicios urbanos, Circe Camacho indicó que se aumentó el recurso económico y rediseñó su esquema operativo, y que ello permitió una efectividad del 80 por ciento en la atención de solicitudes en el último trimestre de 2025.

“Se tratan de acciones en favor de la alcaldía, abandonada por anteriores administraciones” concluyó.