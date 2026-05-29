Rescatan a dos menores y 38 animales abandonados en vivienda de Iztacalco

Dos menores de edad que vivían en condiciones de abandono, junto con 37 perros y un gato, fueron rescatados por autoridades de la alcaldía Iztacalco durante un operativo realizado en la colonia Juventino Rosas.

El caso salió a la luz durante un recorrido efectuado por la alcaldesa Lourdes Paz, como parte de los programas Comunidad Segura y Manita de Gato. Vecinos del Andador 2 se acercaron a la funcionaria para denunciar las condiciones en las que se encontraba un inmueble, donde había animales en situación de abandono y menores expuestos a riesgos.

La denuncia había sido revelada desde hace siete años, sin atención por parte de pasadas administraciones. Tras escuchar las denuncias, la alcaldesa ordenó una revisión inmediata del domicilio.

Foto: Especial

Lo más importante era proteger la vida y la integridad de las niñas y de los animales que se encontraban en este lugar. No podíamos permanecer indiferentes ante una situación tan grave”, señaló Lourdes Paz.

La intervención fue realizada por distintas dependencias, entre ellas el DIF capitalino, la Agencia de Atención Animal (Agatan), policías auxiliares y sectoriales.

Higiene deficiente

Durante la inspección en el inmueble, fueron localizadas dos menores de edad viviendo en condiciones insalubres y rodeadas por decenas de animales que permanecían sin los cuidados adecuados.

Personal del DIF-CDMX detectó que las menores presentaban indicios de violencia física, emocional y condiciones de higiene deficientes.

Una adolescente de 13 años fue trasladada a una agencia especializada para recibir atención y protección institucional, mientras que una niña de cuatro años fue llevada junto con su madre a un espacio seguro, donde recibirán acompañamiento integral.

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En paralelo, fueron rescatados 37 perros y un gato que presentaban diversas afectaciones de salud. Durante la revisión se detectaron casos de sarna, infestaciones por pulgas y otros padecimientos, asociados a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que permanecían.

Los animales fueron trasladados al hospital veterinario de la Ciudad de México para recibir atención médica, alimentación y resguardo temporal.

Este caso demuestra la importancia de atender las denuncias ciudadanas y de actuar de manera coordinada entre instituciones. Nuestra responsabilidad es garantizar el bienestar de las personas, especialmente de las niñas y niños, así como de los seres sintientes”, afirmó la alcaldesa.

La Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía anunció que brindará apoyo psicológico y acompañamiento a la familia involucrada, mientras continúan las investigaciones y el seguimiento institucional del caso.