Rescatan a senderista que cayó desde peñasco en el Pico del Águila

Una joven senderista de 29 años de edad fue rescatada por policías capitalinos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), luego de caer a un peñasco de aproximadamente 20 metros de altura, en la zona del Pico del Águila, en el Ajusco, alcaldía de Tlalpan.

La joven presentó diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Durante los trabajos de rescate uno de los policías también resultó lesionado, tras sufrir una caída.

El incidente ocurrió en la zona natural ubicada sobre el Circuito Picacho-Ajusco, a la altura del Pueblo de Santo Tomás Ajusco, donde policías capitalinos fueron alertados vía radio sobre una persona herida al interior del paraje montañoso.

Foto: SSC

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un hombre que informó que realizaba senderismo junto con su amiga, cuando ésta resbaló y cayó por una pendiente rocosa de aproximadamente 20 metros de altura.

Tras recibir la ubicación de la víctima, elementos de la SSC y paramédicos del ERUM iniciaron el ascenso por la zona de difícil acceso. Después de varios minutos de búsqueda lograron localizar a la joven al fondo de un peñasco y comenzaron las maniobras especializadas para extraerla de manera segura.

De igual manera, un oficial fue trasladado a un hospital por los uniformados del ERUM, con una posible fractura de rótula, provocada tras caer durante los trabajos de rescate.