Atienden a tres personas en CDMX por gusano barrenador

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la atención de tres casos de miasis humana causada por el gusano barrenador, una enfermedad parasitaria poco frecuente en personas.

Sin embargo, la dependencia aclaró que ninguno de ellos representa riesgo de contagio para la población ni existe evidencia de transmisión comunitaria.

Precisó que uno de los casos fue confirmado al ser atendido en un hospital local de la ciudad.

Gusano barrenador Ciencia UNAM

Se tratar de un menor de edad originario del municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, quien fue atendido en el Hospital Pediátrico La Villa tras detectarse la presencia de larvas de Cochliomyia hominivorax, conocida comúnmente como gusano barrenador.

La Secretaría de Salud Pública local afirmó en un comunicado que “el paciente recibió tratamiento oportuno y evolucionó favorablemente, por lo que fue dado de alta”.

Los otros dos casos corresponden a personas originarias de Hidalgo y Puebla que llegaron a hospitales de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada, después de haber sido diagnosticadas en sus lugares de origen.

De igual forma, ambos respondieron satisfactoriamente y fueron dados de alta.

Foto: Cuartoscuro

La dependencia insistió en que estos casos “no representan un riesgo para la población, debido a que la enfermedad no se transmite de persona a persona”.

La infestación ocurre cuando las larvas de una mosca depositan sus huevecillos en heridas abiertas o lesiones de la piel, donde posteriormente se desarrollan alimentándose de tejido vivo.

La Sedesa detalló que la miasis por gusano barrenador suele presentarse en personas con heridas expuestas, úlceras, sitios quirúrgicos o lesiones que no reciben atención adecuada. Las zonas más afectadas suelen ser cabeza, cuello, extremidades, cavidad oral, nariz y oídos.