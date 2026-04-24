Vinculan a proceso a mujer por feminicidio en Gustavo A. Madero

Por su probable participación en un feminicidio, cometido en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 16 de octubre del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) consiguió que un juez dictara la vinculación a proceso en contra de Ana “N”.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la detenida está identificada como probable coautora material, en conjunto con Eddy “N” y Hugo “N”, quienes ya habían sido detenidos

En la investigación de la FGJ se estableció que la víctima estaba dentro de un domicilio que fue incendiado, lo que le provocó graves quemaduras, a consecuencia de las cuales perdió la vida en el hospital.

El agente del Ministerio Público integró la investigación y solicitó la orden de aprehensión en contra de Ana ‘N’, la cual fue otorgada por un juez y ejecutada el 16 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Aldana, alcaldía Azcapotzalco”.

Tras su detención, la mujer fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En la primera audiencia que se llevó a cabo en su contra, se determinó vinculación a proceso, también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Previamente, agentes de la PDI aprehendieron a Hugo ‘N’ el 21 de octubre de 2025, quien presuntamente ayudó a los implicados a escapar a bordo de un automóvil; un día después, a Eddy ‘N’, quien habría iniciado el incendio junto con Ana ‘N’. Ambos fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva”.

*DRR*