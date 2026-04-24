Tabe expone en foro internacional estrategia de éxito de gobierno aplicada en Miguel Hidalgo

El alcalde de Mauricio Tabe compartió ante líderes municipales de América Latina los principales ejes de su gobierno, con los que busca consolidar a Miguel Hidalgo como una de las demarcaciones mejor evaluadas de la Ciudad de México..

Al brindar una ponencia magistral en el Mayors of the Americas Summit 2026, donde asistió como invitado, Tabe enfatizó que la confianza “representa el activo intangible más importante para cualquier organización económica, política o financiera que aspire a crecer”.

En ese sentido explicó aue en Miguel Hidalgo se ha priorizado la seguridad pública, la mejora de los servicios urbanos y la generación de condiciones de certeza para atraer inversión, “con el propósito de respaldar a quienes emprenden y generan empleo”.

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“Ese es el camino. A diferencia de la visión del gobierno federal, que se ha asumido como adversario de la inversión privada y ha llegado a criminalizar la aspiración y el emprendimiento”, afirmó.

Actualmente la Miguel Hidalgo concentra el 25 por ciento de la inversión total en la Ciudad de México y ocupa el primer lugar en generación de empleos formales con el mismo porcentaje, precisó.

El alcalde destacó también los resultados del programa BLINDAR MH, el cual, aseguró, ha permitido posicionar a la demarcación como la segunda más segura de la Ciudad de México y mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad, aunado a obras orientadas a mejorar el entorno urbano, entre ellas calles rehabilitadas, reiluminación de espacios públicos y ampliación de áreas verdes, con el fin de construir una alcaldía más caminable.

“Todas estas decisiones han implicado priorizar recursos, programas y la atención del gobierno en estos temas”, expresó.

Sin embargo, el edil panista advirtió que la centralización de recursos y facultades representa un retroceso para los gobiernos locales, al limitar su capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.

Como ejemplo, mencionó el impuesto predial, al señalar que la mayor parte de lo recaudado en Miguel Hidalgo es administrado por el Gobierno capitalino y sólo el cinco por ciento regresa a la alcaldía.

“Estamos luchando en contracorriente en defensa de las libertades, los derechos y el fortalecimiento de la vida local”, concluyó.