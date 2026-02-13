Viernes de manifestaciones en CDMX; así las opciones viales

Hoy viernes 13 de febrero en la Ciudad de México se esperan al menos siete movilizaciones de grupos sociales en diversos puntos de la capital, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante esto te ofrecemos alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.

TRABAJADORA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Hora: 09:00 hrs.

Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre # 275 Colonia Obrera alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Exigen libertad sindical y que se repitan las elecciones para que los agremiados a la Planilla Guinda de la sección sindical 96 puedan elegir al nuevo Secretario General y al Comité Ejecutivo Central del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que denuncian ilegalidades en el proceso electoral que se llevó a cabo de abril a mayo de 2025 por parte de la “Planilla Naranja”, la cual ha estado al frente de dicho sindicato por más de 24 años.

Opción vial:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur para evitar Diagonal 20 de Noviembre.