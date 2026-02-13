Celebran el amor desde las alturas; sobrevuelos en la CDMX

Este Día del Amor y la Amistad decenas de parejas celebrarán por los aires de la Ciudad de México y en algunos casos hasta pedidas de mano habrá.

Diversas empresas ofrecen vuelos en helicóptero con precios de salida desde los 12 mil 900 pesos, con despegues principalmente en el Estado de México y en Morelos, pero los sobrevuelos son en sitios y monumentos emblemáticos de la capital del país, como CU, el Ángel de la Independencia, Chapultepec, Reforma y la Torre Latinoamericana.

Dependiendo el tiempo del recorrido y las amenidades, el paseo puede subir de precio y se hace en horarios de las 08:00 horas a las 18:00 horas de este 14 de febrero.

Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para reservar, pues de las seis empresas consultadas por Excélsior, ninguna contaba ayer con espacios para el día de los enamorados. Ello se debe a que en esta conmemoración suele incrementarse la demanda.

La empresa Revive Vuelos señala que sus paseos salen de un hangar privado en Bosque Real, en Huixquilucan. El peso máximo es 230 kilogramos por pareja, incluye snacks, refrescos y estacionamiento.

Fly With Me México indica que el tour dura 30 minutos e incluye botella de champaña y una manta con un mensaje a elegir.