Por emergencia, evacúan a estudiantes de secundaria en Iztapalapa, CDMX

Una movilización de cuerpos de emergencia en la Escuela Secundaria Técnica número 113, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa, luego de que estudiantes y personal docente reportaron un fuerte olor a gas dentro del plantel.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Villa Carlos y Villa Arriaga, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras el aviso emitido por operadores del Centro de Comando y Control Oriente.

Hubo alarma entre los estudiantes

De acuerdo con los primeros reportes, el olor percibido generó alarma entre la comunidad escolar y provocó que varios alumnos presentaran síntomas como mareos, crisis nerviosa e incluso sangrado nasal, según relataron algunos estudiantes.

En total 22 estudiantes, entre ellos 19 mujeres y tres hombres, fueron atendidos por policías capitalinos y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

A pesar de que varios de ellos fueron sacados del plantel en brazos, ninguno requirió traslado hospitalario, según informó la SSC en una tarjeta informativa.

No localizaron fuga de gas

Bomberos y personal de Protección Civil realizaron una inspección tanto al interior como en los alrededores del plantel.

Tras el recorrido, las autoridades informaron que no se localizó ninguna fuga de gas, por lo que continúa la investigación para determinar el origen del olor que provocó el malestar colectivo.

Ante la situación, directivos del plantel decidieron adelantar la salida de los estudiantes como medida preventiva

