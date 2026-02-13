Día del condón: antes del amor, la prevención

En el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora hoy, y previo al Día del Amor y la Amistad, especialistas en salud sexual llamaron a mantener el uso del preservativo como método preventivo frente al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Aunque existen otras alternativas como la profilaxis preexposición (PrEP) y la posexposición (PEP) contra el VIH, así como el uso de doxiciclina (DoxyPEP) para ciertas bacterias, el condón permanece como la única barrera capaz de reducir la transmisión de ITS donde no existen vacunas ni medicamentos preventivos, como el herpes.

“No hay ninguna otra herramienta que tenga la capacidad de prevenir tantos tipos de infecciones de transmisión sexual: para infecciones como la sífilis no hay muchas herramientas (...) para herpes no hay otra alternativa, no hay vacunas, no hay medicamentos preventivos y entonces el condón es la única manera que tenemos de reducir la transmisión de herpes”, explicó Mario Gómez, coordinador de Prevención de la Clínica Especializada Condesa, a Excélsior.

Respecto a la detección de VIH en la CDMX, las Clínicas Condesa y los Hospitales Nacionales han mostrado un incremento en su capacidad de atención.

Según reportes oficiales, la aplicación de pruebas pasó de cuatro mil 854 en 2022 a cinco mil 604 en 2024, lo que refleja una mayor cultura de la prevención.

Gómez subrayó que este avance no sería posible sin la colaboración de organizaciones civiles, como Inspira Cambio, que, a través de convenios con el gobierno central, permiten ampliar la cobertura hacia poblaciones de difícil acceso, como trabajadores sexuales o usuarios de sustancias como el cristal.

En tanto, Malí González, responsable de Operaciones en Inspira Cambio, resaltó el uso de la tecnología para impulsar el acceso a la salud mediante la iniciativa PrEP a un Clic.

Esta estrategia permite que las personas gestionen su vinculación a tratamientos gratuitos de PrEP y PEP directamente desde su celular, apoyándose en el kiosco digital disponible en la App CDMX.