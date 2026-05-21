Comisiones aprueban por unanimidad Ley del Sistema Público de Cuidados

Por unanimidad se aprobó en comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México el dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que garantiza un sistema de cuidados con presupuesto asignado y fue resultado del trabajo conjunto de diputados, asesores y organizaciones de la sociedad civil.

“Este dictamen sí es el resultado del verdadero trabajo parlamentario, del diálogo, de la voluntad política, de poner al centro el derecho al cuidado, de quererlo consagrar en una gran ley que guarda las aspiraciones, las frustraciones, los sueños, que quiere dar dignidad, porque mucho tiempo el derecho al cuidado fue invisibilizado”, dijo la coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios.

Afirmó que lo hecho por las comisiones de Igualdad de Género e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, que aprobaron el dictamen con 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, “es un acto de justicia social”.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, expuso que “ha sido muy relevante en la discusión de este dictamen (...) el proceso de apertura, de diálogo, de escucha que se llevó a cabo por las presidencias de las comisiones”, en referencia a los diputados morenistas Cecilia Vadillo y Víctor Varela.

También reconoció que las propuestas de su bancada “fueron analizadas a fondo con la voluntad de integrar una sola visión que pudiera culminar en un dictamen como el de hoy”.

Torres insistió en que la misma actitud de apertura y diálogo debe “ser el espíritu para seguir trabajando por las causas de la ciudad y del país”.

La diputada local del PAN, Lizette Salgado, expresó que el dictamen es producto “de experiencias que se compartieron y de conocimientos acumulados por años, porque durante mucho tiempo los cuidados permanecieron invisibles en la economía, en las políticas públicas y descansando de manera desproporcionada en las familias y en las mujeres. Hoy aún es así”.

Asimismo, aseveró que el dictamen “no nació de un día para otro y no es producto de una voluntad aislada: detrás hay años de trabajo, de lucha, de exigencia, de organizaciones de la sociedad civil, de personas cuidadoras, de familias, de colectivos, de personas con discapacidad”.

Por su parte, la diputada morenista Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad, expresó: “Hoy estamos votando para el 80 % de mujeres cuidadoras que no se sienten cuidadas, también para cerrar la brecha económica que generan los cuidados, porque nosotras las mujeres decidimos nuestro futuro profesional con base en las tareas de cuidado. Con esta ley buscamos transformarlo”.

El dictamen de ley que se votará en el pleno la próxima semana convierte al Estado en el responsable de garantizar el derecho a cuidar, a cuidarse y a ser cuidado.

La ley atiende la salud mental de las personas cuidadoras, profesionaliza su trabajo a través de capacitación y certificación, desarrolla infraestructura accesible para personas con discapacidad y, por primera vez, pone en el centro a todas las personas que la Ciudad de México no había cuidado.