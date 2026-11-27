Este viernes último de mes están previstas dos marchas, así como 14 manifestaciones. Las zonas más afectadas serán la colonia Doctores, Paseo de la Reforma, el Centro Histórico e Iztapalapa.

MARCHAS

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

A las 10:00 horas, integrantes del sindicato de trabajadores del IEMS saldrán de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, rumbo al cruce de Eje Central y Francisco I. Madero, en el Centro Histórico.

La comunidad educativa. Ricardo Vitela

Para evitar el recorrido pueden utilizarse Avenida Cuauhtémoc, Balderas, Circunvalación y Fray Servando.

Movilización de Reforma al Zócalo

A las 15:30 horas habrá una concentración en Paseo de la Reforma y Avenida Morelos, a la altura de la Glorieta de la Joven de Amajac, para posteriormente marchar rumbo al Zócalo.

Como alternativas están Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Colonia Doctores

Desde las 8:00 horas habrá una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en Avenida Niños Héroes 119.

Para rodear la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc y Eje Central.

Lomas de San Lorenzo

A las 8:00 horas habrá presencia de manifestantes en Avenida Tláhuac 1742, en Iztapalapa.

Como alternativas están Periférico Oriente y Canal de Chalco.

Frente Nacional por las 40 Horas

A las 11:00 horas se concentrarán frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera. El colectivo impulsa la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Para evitar posibles complicaciones pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Eje 1 Norte.

Trabajadores de la Secretaría de Salud

También a las 11:00 horas, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se reunirán frente a las oficinas de su Comité Ejecutivo Nacional, en Avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte.

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Insurgentes y Avenida Cuauhtémoc.

Colonia San Rafael

A las 11:00 horas habrá una concentración en James Sullivan 133.

Para evitar el punto pueden utilizarse Circuito Interior, Ribera de San Cosme e Insurgentes.

Reclusorio Oriente

A las 12:00 horas habrá presencia de manifestantes frente a los juzgados del Reclusorio Oriente, en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.

Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Lomas de Reforma

A las 12:00 horas se espera una concentración en Paseo de la Reforma 2601, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida de las Palmas y Boulevard de los Virreyes.

Polanco

A las 13:00 horas habrá una concentración en Emilio Castelar y Edgar Allan Poe.

Como alternativas están Presidente Masaryk, Avenida Horacio y Ejército Nacional.

Villa Quietud

A las 14:00 horas habrá presencia de manifestantes en Calzada del Hueso 1100, en Coyoacán.

Para rodear la zona pueden utilizarse Calzada de las Bombas, Canal de Miramontes y Cafetales.

Secretaría de Gobernación

A las 15:30 horas habrá una concentración frente a las oficinas de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez.

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Insurgentes y Balderas, considerando el paso de la marcha sobre Reforma.

Azcapotzalco

A las 16:00 horas habrá una concentración en Avenida Aquiles Serdán y Santa Apolonia, colonia San Francisco Tetecala.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Tezozómoc, Calzada de las Armas y Avenida Camarones.

Hemiciclo a Juárez

A las 17:00 horas habrá una concentración en Avenida Juárez 50, por lo que podrían continuar las complicaciones viales en el Centro Histórico.

Como alternativas están Balderas, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

Tlaxcoaque

Durante el día habrá presencia de manifestantes en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque.

Para evitar el punto pueden utilizarse Eje Central, Circunvalación y Fray Servando.

Calzada Ignacio Zaragoza

Durante el día se espera una concentración en Avenida Guelatao y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia, Iztapalapa.

Conviene anticipar demoras y considerar Ermita Iztapalapa, Avenida Texcoco y Periférico Oriente.

RODADAS

Durante el día habrá una rodada con salida desde Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc. Todavía no se tiene definido el destino ni el horario preciso.