¿Viernes de Contingencia? Calor ‘infernal’ y contaminación en CDMX-Edomex

Este viernes persistirá el ambiente muy caluroso en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); desde temprana hora se reporta mala calidad del aire, lo que podría detonar en Contingencia Ambiental, por lo que se recomienda estar atento de los avisos de las autoridades que monitorean la contaminación en el Valle de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este día prevalecerá el anticiclón en niveles medios de la atmósfera generando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).

Calor hoy en CDMX y Edomex

Calor en el Valle de México. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

El Boletín Meteorológico para la CDMX indica que este día será muy caluroso, con cielo despejado y sin lluvia. Se esperan vientos variables de 5 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En el transcurso de la madrugada de mañana, el ambiente será fresco, hacia la tarde nuevamente con máximas muy calurosas.

La temperatura máxima en CDMX se espera a las 15:00 horas, con 29 grados.

En el Edomex, las condiciones meteorológicas serán similares a la capital del país, aunque con una máxima de 24 grados alrededor de las 14:00 horas.

¿Contingencia Ambiental?

Mala calidad del aire hoy 20 de febrero en el Valle de México. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este viernes 20 de febrero hay mala calidad del aire en el Valle de México, con contaminantes PM10 y PM2.5, es decir, con un riesgo a la salud ‘alto’.

En el reporte de las 8:00 horas de este día, la mala calidad del aire se ubicó en Venustiano Carranza y Tláhuac. En tanto que, dentro de la categoría ‘aceptable’, quedaron:

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Atizapán

Tlalnepantla

Hasta el cierre de esta nota, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha decretado Contingencia Ambiental, pero se recomienda estar atento de los avisos, puesto que la mala calidad del aire persiste.

¿Qué son los PM10 y PM2.5?

Los PM10 y PM2.5 son partículas contaminantes suspendidas en el aire, tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, pero que afectan seriamente la salud y el medio ambiente.

¿Qué son las PM10?

Son partículas con un diámetro menor o igual a 10 micrómetros (µm), es decir, unas 7 veces más delgadas que un cabello humano.

Principales fuentes:

Polvo de calles y suelos

Construcción y demoliciones

Emisiones vehiculares

Quema de basura y pastizales

Industrias

Efectos en la salud:

Irritación de ojos, nariz y garganta

Tos y dificultad para respirar

Agravamiento del asma y bronquitis

Enfermedades respiratorias

¿Qué son las PM2.5?

Son partículas aún más finas, con un diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo.

Principales fuentes:

Combustión de gasolina, diésel y leña

Incendios forestales

Quema agrícola

Emisiones industriales

Humo del tabaco

Efectos en la salud (más graves):

Daño pulmonar

Problemas cardiovasculares

Infartos

Enfermedades crónicas

Mayor riesgo de muerte prematura

¿Por qué son peligrosas?

Debido a su tamaño microscópico, estas partículas entran fácilmente al organismo, causando inflamación, daño pulmonar y problemas cardiacos, especialmente en:

Niños

Adultos mayores

Personas con asma, EPOC o enfermedades del corazón

