Cateo del grupo especial UMOE deja un detenido en Coyoacán, CDMX

La madrugada de este viernes el Grupo de la Unidad Mixta de Operaciones Especiales (UMOE), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, llevó a cabo un cateo en un conjunto habitacional ubicado en el número 1943 de avenida Universidad, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue inició en las primeras horas del día, cuando al menos seis camionetas oficiales y tres vehículos tácticos se posicionaron sobre la vialidad principal para resguardar el perímetro del inmueble, identificado como fraccionamiento “WIND”.

Fuerte dispositivo de seguridad

Durante la diligencia, los elementos de la UMOE mantuvieron asegurada la parte exterior del edificio, restringiendo el paso peatonal y vehicular en la zona inmediata, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los residentes como del personal operativo.

Minutos antes de las 6:00 horas, los agentes salieron del departamento intervenido con un hombre en calidad de detenido, quien fue ingresado a una patrulla oficial para su traslado ante la autoridad ministerial correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente el motivo del cateo ni los delitos que se le imputan al detenido. Se espera que en las próximas horas la SSC CDMX o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitan un comunicado con mayores detalles.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia de seguridad para reducir la incidencia delictiva en puntos específicos identificados mediante labores de inteligencia.

