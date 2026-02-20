Viernes de manifestaciones en CDMX, estas son las más destacadas

HOY viernes 20 de febrero diversos grupos saldrán a las calles de la Ciudad de México para exigir solución a sus demandas, a fin de que no se te haga tarde y sufras contratiempos te tenemos opciones viales.

Familiares y amigos de menor lesionado, víctima de un hecho de tránsito

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en James Sullivan #133 Colonia San Rafael Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Los manifestantes Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

MOTIVO: Exigen justicia para menor de 8 años de edad, por las lesiones sufridas derivadas de un accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2025.

Alternativas viales:

Insurgentes Norte Circuito Interior avenida Ribera de San Cosme y Eje 1 Norte.

Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval A.C.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: TV. Azteca en Periférico Sur # 4121 Colonia Fuentes del Pedregal CDMX.

MOTIVO: Solicitan un debate abierto para demostrar y denunciar la presunta corrupción que existe dentro del gremio electricista y cómo ha afectado a los trabajadores.

Evita la zona, mejor toma Insurgentes Sur avenida del Imán Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

Colectivo Independiente

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para la víctima de abuso sexual agravado y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Ve por Eje Central avenida Cuauhtémoc Niños Héroes y Viaducto.

Colectivo Lleca Escuchando La Calle

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución # 2 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen que se les entregue el inmueble que las autoridades se habían comprometido a prestarles desde septiembre de 2025; que se les asigne un predio para la construcción de vivienda social para quienes han pasado por un proceso de reinserción; así como que se incorpore al apoyo para la renta del “Proyecto de Vivienda en Conjunto” a otras personas pertenecientes a la organización.

Opta por Eje Central avenida Fray Servando Teresa de Mier Izazaga y Circuito Interior.

Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM

HORA: 15:00 hrs.

Cierran por protesta de trabajadores de UNAM

LUGAR: Embajada de Estados Unidos en Calzada Legaría y Av. Casa de la Moneda Colonia Irrigación alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Para exigir el retiro o la anulación del veto del gobierno de Estados Unidos de América en la Organización de las Naciones Unidas contra Palestina; así como para exigir al presidente el cumplimiento de la tregua en el territorio palestino y la ejecución de las resoluciones 242 y 2334 de la ONU y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, consistentes en la recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza.

Mejor ve por Ejército Nacional Río San Joaquín avenida Marina Nacional y Circuito Interior.

Cooperativa Acción Comunitaria

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Plaza de la Solidaridad Popocatépetl y Nayaritas Colonia Pedregal de Santa Úrsula alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Evento por el acceso equitativo al agua potable, el desarrollo incluyente y los derechos económicos, sociales y culturales.

Alternativas viales

Eje 10 Sur avenida Aztecas Calzada de Tlalpan y avenida Santa Úrsula.

