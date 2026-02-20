Incendios en CDMX este viernes: una menor lesionada en Iztapalapa

Durante las primeras horas de este viernes, los servicios de emergencia atendieron dos incendios registrados en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX): uno en la alcaldía Iztapalapa y otro en un mercado público. Una menor de edad resultó con quemaduras leves.

El primer siniestro ocurrió en la colonia Cerro de la Estrella, donde vecinos alertaron sobre un incendio al interior de un departamento.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que recibió el reporte de una casa habitación en llamas en esa zona de Iztapalapa.

Recibimos reporte de incendio de casa en la colonia Cerro de la Estrella, en @Alc_Iztapalapa. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, indicó la corporación.

De acuerdo con el informe, el fuego inició en una recámara del inmueble, donde se quemaron una cama, ropa, un mueble, una pantalla, la puerta de madera y diversos objetos. Autoridades de Protección Civil informaron que una menor de 14 años resultó lesionada y fue trasladada por sus familiares a un hospital cercano para su valoración médica. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente.

Incendio en mercado público en Álvaro Obregón

Un par de horas antes, se registró otro incendio en un local de comida al interior del Mercado Público de la colonia José María Pino Suárez, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En este caso, las llamas afectaron tres refrigeradores, muebles de cocina y diversos enseres.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía capitalina, del Sector Plateros, laboraron durante más de dos horas para controlar y extinguir el fuego, sin reporte de lesionados.

*mvg*