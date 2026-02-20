Metro hoy: Retiro de trenes causa caos en Líneas 3 y A

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 20 de febrero de 2025.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la A, que va de Pantitlán a La Paz, la cual presenta serios retrasos.

Ante las quejas, el Metro respondió que se agilizaría la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Lo mismo ocurrió en la Línea 3, en donde usuarios también se quejan de los retrasos.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:21 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es lento en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B, principalmente, en donde se registra afluencia alta.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Aunque no se dio a conocer una fecha exacta, se señaló que el cierre se llevaría a cabo después de que concluyan los trabajos en la Línea 1, aunque esto no ha sucedido.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el cierre de la Línea 3, la cual —aseguraron— se dará en tiempo y forma, para que puedan tomar las debidas previsiones.

*mvg*