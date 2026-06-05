Viernes de caos por nuevas manifestaciones de la CNTE y otras movilizaciones en CDMX

Este viernes 5 de junio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene planeado realizar bloqueos en al menos dos puntos de la capital, lo que seguramente generará caos vial en la zona, pero no es lo único, se esperan al menos otras siete manifestaciones.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Los maestros de la CNTE rechazaron la propuesta del gobierno federal, pues consideran que no resuelven de fondo sus principales demandas. Cuartoscuro

Hora: 10:00.

Lugar: Reforma e Insurgentes y Antimonumento Ayotzinapa +43.

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE y mejoras laborales.

Opciones viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec y José María Izazaga.

Liberación Animal MX.

Hora: 11:00.

Experimentos de laboratorio y espectáculos marinos son parte de las actividades donde se afecta la integridad de los animales.

Lugar: Rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Demanda: Entrega de firmas contra proyecto de investigación con animales.

Diversas Organizaciones Sociales

Hora: 11:00.

Lugar: Metro Etiopía.

Demanda: Jornada por la soberanía.

Comunidad Politécnica

Hora: 12:00.

El conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrancará una nueva semana sin una fecha definida para retomar el diálogo entre autoridades y alumnos. Foto: Cuartoscuro

Lugar: Canal Once, Casco de Santo Tomás.

Demanda: Respuesta a pliego petitorio estudiantil.

Opciones viales: Marina Nacional, Circuito Interior y Avenida de los Maestros.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00.

Lugar: Chapultepec y Amberes.

Demanda: Difusión de derechos cannábicos.

Opciones viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes y Bucareli.

Gran Consejo del Valle de Anáhuac

Hora: 12:00.

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, colonia Obrera.

Demanda: Liberación de predios para vivienda.

Opciones viales: Eje Central, Isabel la Católica y Calzada de Tlalpan.

Resistencia Estudiantil de la Escuela Superior de Medicina del IPN

Hora: 15:00.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan Cuartoscuro

Lugar: Escuela Superior de Medicina, Casco de Santo Tomás.

Demanda: Asamblea sobre pliego petitorio.

Opciones viales: Marina Nacional, Circuito Interior y México-Tacuba.

Trasuix

Hora: 15:00.

Lugar: Estación Miguel Hidalgo del Metro.

Demanda: Evento "Metro Popular".

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”.

Hora: Durante el día.

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, colonia San Rafael.

Demanda: Apoyo en audiencia judicial.

Opciones viales: Ribera de San Cosme, Insurgentes y Circuito Interior.