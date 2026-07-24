Sanitarios inteligentes dejan de operar después del Mundial en la CDMX

A casi un mes de que el gobierno capitalino puso en marcha los primeros sanitarios públicos inteligentes como parte de la infraestructura para el Mundial, los módulos inaugurados en Paseo de la Reforma, Chapultepec y las inmediaciones del Monumento a la Revolución operan de manera parcial, pese a haber sido presentados como una solución para mejorar la higiene y los servicios en zonas de alta afluencia de turistas.

Durante un recorrido realizado por Excélsior ayer, se constató que el sanitario instalado en las inmediaciones de la estación Sevilla de la Línea 1 del Metro, sobre la esquina de Sevilla, Londres y avenida Chapultepec, en la colonia Juárez, permanece cerrado con un candado.

Baños inteligentes presentan fallas y permanecen cerrados

El lector electrónico donde los usuarios deben validar su Tarjeta de Movilidad Integrada para ingresar está apagado, por lo que el módulo no puede utilizarse.

Usuarios consultados señalaron que el sanitario únicamente funcionó posterior a su inauguración y durante el Mundial. Desde entonces permanece cerrado, de acuerdo con un repartidor de alimentos por aplicación.

Sí funcionaba, pero ya tiene días que nomás no se puede entrar (…) ya hasta candado le pusieron”, relató.

Foto: Hilda Castellanos.

Aseguró que el módulo era utilizado con regularidad por decenas de trabajadores de la zona, que también son repartidores en motocicleta.

La situación ha provocado que quienes llegan con la intención de utilizarlo se retiren al encontrar el acceso bloqueado.

A este cierre se suma el deterioro del exterior por falta de limpieza y la presencia de comercio informal y personas en situación de calle en los alrededores, lo que también desincentiva su uso.

Una falla distinta se registró en el módulo de la calle Liverpool, casi esquina con avenida Chapultepec, el primero entregado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Pese a que el validador de cobro estaba encendido, el sistema marcaba el aviso de “ocupado” de forma permanente.

Este diario permaneció en el lugar durante más de los nueve minutos permitidos para cada usuario, como marcan las reglas de operación del sistema, que es operado por Servicios Metropolitanos (Servimet); sin embargo, el indicador nunca cambió de estado y nadie salió del sanitario, por lo que el acceso continuó bloqueado.

Otros sanitarios inteligentes ya operan, pero con servicio irregular

En contraste, los otros dos inmuebles verificados durante el recorrido, uno de ellos ubicado en la calle La Fragua esquina con el Monumento a la Revolución y otro más en avenida de la República, casi esquina con Baranda, en la colonia Tabacalera, están en funcionamiento.

En estos casos, el validador indica que el sanitario está libre y que puede usarse, además de señalar la tarifa de siete pesos, la cual puede pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada o con tarjetas bancarias American Express y VISA.

Vecinos aseguraron que la operación tampoco ha sido continua.

Después del Mundial, los baños dejaron de dar servicio, no se podía entrar. La gente llegaba y le ponía la tarjeta (de MI) y no servían, no abrían, hasta hoy (jueves) empezaron a funcionar nuevamente”, explicó Esperanza Martínez, habitante de la Tabacalera.

Este diario consultó a la Servimet por las fallas de los inmuebles y cuáles son los criterios de operación; sin embargo, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

*mcam