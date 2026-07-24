Emergencias hoy 24 de julio en CDMX y ZMVM

Este viernes 24 de julio se registró la volcadura de un tráiler cargado con garrafones de agua en la Autopista México-Puebla a la altura del Puente de la Concordia, lo que ha provocado un severo caos vial y asentamiento que ya suman varios kilómetros.

La volcadura Rodolfo Dorantes

Hasta el lugar han llegado elementos de emergencia tanto de la subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, Capufe, así como elementos de la Guardia Nacional.

La mercancía quedó regada Rodolfo Dorantes

El camión circulaba hacia la Ciudad de México, pero al volcarse una gran parte de la carga se fue hacia los carriles del lado que se dirige a Chalco. Debido al percance casi la totalidad de los carriles han sido cerrados y el caos es total.