Viejo mañoso; lo cachan grabando bajo las faldas de chicas en CDMX

Otra vez un hombre fue descubierto grabando a mujeres sin su consentimiento en la Ciudad de México, este jueves 29 de octubre el sujeto llevaba una cámara escondida en una maleta deportiva para captar imágenes por debajo de las faldas de jóvenes que caminaban por calles de Iztapalapa.

Llevaba una cámara en su mochila @c4jimenez

Se supo en redes sociales que el sujeto se llama Guillermo Macario “N”, de 61 años, quien fue cachado por una adolescente justo en el momento en que utilizaba una pequeña cámara para grabar las partes íntimas de chicas que esperaban el transporte público o cruzaban la calle.

El ‘mañoso’ aprovechaba que las jóvenes estaban distraídas para acercarse con su maleta y colocar discretamente la cámara entre sus piernas, sin que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo.

Si lo reconoces, denúncialo @c4jimenez

Los hechos fueron registrados en las inmediaciones de Ermita Iztapalapa y Reforma Política, donde una adolescente y su mamá pidieron ayuda al descubrir lo que hacía el sujeto.

Vecinos y comerciantes se dieron cuenta de esto y no lo dejaron escapar, entre reclamos y empujones, varias personas terminaron golpeándolo y lo mantuvieron retenido hasta que llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los uniformados lo trasladaron ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Una de las jóvenes afectadas recibió acompañamiento para presentar su declaración.

De acuerdo con testimonios de comerciantes, el sujeto ya llevaba varios días rondando la zona y acercándose sospechosamente a estudiantes que usaban falda.

Apenas ayer exhibieron a otro sujeto en un camión

Apenas ayer otro individuo fue exhibido por tomar fotos a jovencitas sin su permiso dentro de un camión de transporte público de la CDMX.

En ese caso, una pasajera descubrió que el sujeto estaba fotografiando a unas jóvenes durante el recorrido de Ferrería hacia el Metro Normal, por lo que decidió encararlo frente a los demás usuarios. Otros pasajeros se sumaron a los reclamos, un par de ellos terminaron golpeándolo mientras le exigían desbloquear su celular y borrar las fotografías.

Incluso, la mujer que lo exhibió señaló que el hombre tenía guardadas imágenes de otras chicas. Acorralado por los pasajeros, el sujeto pidió perdón, aseguró que ya había borrado las fotos y prometió no volver a hacerlo. Sin embargo, aprovechó un pequeño descuido de los pasajeros, para bajar del camión y escapar.

En el caso del anciano de Iztapalapa, debido a que se trata de presuntas grabaciones de contenido íntimo, esa conducta puede constituir un delito contra la intimidad sexual y castigarse con penas de prisión.