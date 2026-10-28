Cachan a sujeto que fotografiaba a jovencitas en camión de CDMX

Los pasajeros de un camión en la Ciudad de México encararon y golpearon a un sujeto por fotografiar sin su consentimiento a dos jóvenes. Todo empezó cuando una mujer que iba sentada a su lado se percató de que el individuo les tomaba fotos en diversas ocasiones.

El presunto acosador Especial

Al darse cuenta de lo que ocurría, varios pasajeros se unieron al reclamo de la mujer, lo encararon y comenzaron a cuestionarlo. Un par de pasajeros terminaron golpeando al sujeto al tiempo que lo obligaban a borrar las imágenes de su celular. Algunos se percataron que no eran las únicas imágenes que tenía de jovencitas, al parecer guardaba en su dispositivo muchas fotos de chicas.

Aunque prometió no volver a hacerlo, el hombre aprovechó un descuido para escapar antes de que llegaran los policías.

Y hoy ese acosador sigue libre e impune. Se sabe que el camión donde ocurrieron los hechos iba de Ferrería al Metro Normal.

Tomar fotos a mujeres sin su consentimiento

El artículo 26, fracción III, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México considera una infracción atentar contra la privacidad de una persona. Esta falta puede castigarse con un arresto de 20 a 36 horas o con trabajo comunitario de 10 a 18 horas.

Tomar una fotografía en un lugar público sin pedir permiso no significa automáticamente que se esté cometiendo una infracción. Para que exista una sanción, la autoridad debe determinar que realmente se vulneró la privacidad de la persona afectada.

Al parecer, hasta ahora las jóvenes afectadas no han acudido ante las autoridades a presentar una denuncia formal.