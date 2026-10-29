En su 68 aniversario, destacan trabajo de “El Torito” para preservar la ley

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”, cumplió 68 años de funcionamiento, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó una ceremonia cívica para reconocer la trayectoria de la institución y la labor del personal que contribuye al cumplimiento de la ley.

El acto conmemorativo se llevó a cabo en las instalaciones del centro, ubicadas en avenida Aquiles Serdán, esquina con Lago Gascasónica, en la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.

La ceremonia fue encabezada por la inspectora general Claudia Yezabel Reyes Hernández, directora ejecutiva de El Torito, quien destacó el orgullo de formar parte de una institución con una amplia trayectoria de servicio público.

Foto: SSC

Durante su mensaje, señaló que el legado del centro se fortalece mediante el compromiso, responsabilidad y vocación de quienes desempeñan sus funciones en sus instalaciones.

Asimismo, reconoció los retos y aprendizajes derivados de la operación de las sedes Tacuba y San Fernando, así como el profesionalismo del personal que labora en ambas instalaciones, particularmente durante las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol celebrado recientemente en el país.

Reproducir En su 68 aniversario, destacan el trabajo de “El Torito” para preservar la ley

Reyes Hernández también agradeció al subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, por la confianza y el respaldo brindados, refrendó su compromiso de continuar con el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de los objetivos del centro.

Las principales causas de ingreso son:

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados

Reprobar el alcoholímetro

Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública

Por desacato a un mandato judicial

Foto: SSC

Al evento asistieron Beatriz Adriana Castañeda López, directora del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan; Pablo Gatica Bello, director de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario y el comisario Marco Antonio Ruíz Hernández, director general de la Policía Procesal del Sistema Penitenciario.

Como parte del programa, se realizaron honores a la Bandera Nacional y se entonó el Himno Nacional Mexicano, con la participación de la escolta y la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.