Catean tres inmuebles en CDMX; detienen a 5 y aseguran drogas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Coyoacán, donde detuvieron a cinco personas y aseguraron presuntos narcóticos.

De acuerdo con la SSC, los operativos derivaron de trabajos de investigación de gabinete y campo, mediante los cuales se identificaron tres domicilios que posiblemente eran utilizados para almacenar, comercializar y distribuir drogas.

Tras reunir los datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes judiciales correspondientes, las cuales fueron autorizadas por un juez de Control.

En los tres inmuebles se aseguraron mil 334 pastillas de probable metanfetamina, 25 kilogramos y medio de aparente marihuana a granel, 175 dosis de esta misma sustancia, así como 100 dosis y 300 gramos de posible cocaína.

Cateos en tres alcaldías

La primera intervención se realizó en un domicilio ubicado en la calle Huayatla, colonia del mismo nombre, en la alcaldía Magdalena Contreras. En el lugar, las autoridades aseguraron mil 334 pastillas de probable metanfetamina de distintos colores, 15 kilogramos de aparente marihuana a granel, 75 dosis de esta hierba, 300 gramos de posible cocaína y dos teléfonos celulares.

Detenida Especial

En ese inmueble fueron detenidos una mujer de 26 años y un hombre de 33 años.

El segundo cateo se llevó a cabo en una vivienda de la calle José Rivera, colonia Moctezuma Primera Sección, en Venustiano Carranza, donde se localizaron 100 dosis de posible cocaína, 100 dosis de aparente marihuana, 500 gramos de esta misma sustancia a granel y un teléfono celular. En el sitio fue detenido un hombre de 43 años.

La tercera diligencia tuvo lugar en un inmueble de la calle Malvas, colonia Jardines de Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán. Ahí fueron asegurados 10 kilogramos de posible marihuana a granel y un teléfono celular; además, fueron detenidos una mujer de 46 años y un hombre de 37 años.

5 personas quedaron a disposición del MP

Los tres hombres, de 33, 43 y 37 años, y las dos mujeres, de 26 y 46 años, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.