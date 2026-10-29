Reconoce Brugada legado de Cuauhtémoc Cárdenas en CDMX

En el marco de la inauguración de la Casa de las 3R de Cuidados “Ángela Davis”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó un homenaje público en memoria del líder político y social Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante el acto oficial, la mandataria capitalina expresó su pesar por el deceso del emblemático referente de la izquierda mexicana y dedicó unas palabras de reconocimiento ante la comunidad y diversos funcionarios locales.

Al inicio de la ceremonia, la titular del Ejecutivo local dirigió un mensaje de solidaridad hacia la familia y allegados del exjefe de Gobierno del Distrito Federal, subrayando el impacto de su trayectoria democrática en el país: “Quiero iniciar reiterando desde lo más profundo de nuestro corazón el dolor por la partida de Cuauhtémoc Cárdenas. Y un abrazo fraterno y solidario a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a los millones que encontraron inspiración por su ejemplo y por su lucha”.

Panteón francés donde está siendo velado Cuauhtémoc Cárdenas Mateo Reyes

Durante su intervención, Brugada Molina destacó el legado político del recién fallecido dirigente y reafirmó la vigencia de sus principios ideológicos en la vida pública actual. “Hoy es un día para reconocernos con más fuerza que nunca, profunda y radicalmente cardenistas”, afirmó la jefa de Gobierno ante los asistentes al evento.

Asimismo, la mandataria capitalina vinculó la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas con las grandes transformaciones históricas impulsadas por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, remarcando la continuidad de las causas populares y la soberanía nacional.

“Somos herederos de aquella generación que junto a Lázaro Cárdenas devolvió el petróleo a la nación y entregó la tierra a quienes la trabajaban. Somos también orgullosos herederos de la generación que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas”, concluyó durante la presentación del nuevo centro de cuidados capitalino.