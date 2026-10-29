Identifican a sujeto que habría arrojado cebos con veneno en Parque España

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que ya fue identificado el presunto responsable de arrojar cebos con sustancias tóxicas en el Parque España y calles aledañas, en la colonia Condesa, donde hasta el momento se han iniciado cuatro carpetas de investigación por la muerte del mismo número de perros.

La alcaldesa señaló que, luego de tres días de trabajos de investigación y recopilación de pruebas, su equipo logró obtener imágenes y fotografías que permitirían identificar al sujeto señalado por estos hechos, material que fue entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para integrarlo a las investigaciones.

Explicó que las imágenes provienen de cámaras de videovigilancia privadas de vecinos de la colonia Condesa, quienes han colaborado con las autoridades y también podrían aportar sus testimonios ante el Ministerio Público.

“Ya está identificado”, afirmó Rojo de la Vega al ser cuestionada sobre si habían logrado ubicar al presunto responsable, expresó su confianza en que las pruebas permitan avanzar en las investigaciones y concretar su detención.

La alcaldesa indicó que, aunque la responsabilidad de investigar corresponde a la fiscalía capitalina, su administración decidió participar en la recopilación de elementos para evitar que estos ataques contra animales queden impunes.

Investigan posible envenenamiento perritos Parque España Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Asimismo, agradeció la colaboración de los habitantes de la Condesa, quienes facilitaron el acceso a sus cámaras de seguridad y han compartido información, pese al temor que existe entre los vecinos por estos acontecimientos.

Rojo de la Vega consideró que las investigaciones están cerca de dar resultados y pidió que, una vez acreditada la responsabilidad del agresor, se le imponga un castigo ejemplar.