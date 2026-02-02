Captan momento de explosión por acumulación de gas LP en la CDMX

Una acumulación de gas LP originó una fuerte explosión en un domicilio ubicado en la calle de Progreso número 7 en la colonia Axotla en la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

La onda expansiva dañó totalmente la parte frontal de la vivienda, las ventanas y las entradas principales quedaron destruidas.

El portón del garaje salió proyectado por la explosión Foto: Alejandro Aguilar

Mientras el portón del garaje salió proyectado por la explosión al igual que fragmentos de concreto y vidrios que quedaron regados por la calle.

En el momento de la explosión la casa estaba sin los habitantes, solo se encontraba un perro de la raza Siberian Husky que resultó ileso y fue rescatado por personal de Protección Civil.

La onda expansiva dañó otras casas Foto: Ricardo Vitela

Los dueños de la casa habían salido por unos minutos y al regresar se llevaron la sorpresa de la explosión; solo hubo crisis nerviosas sin reporte de lesionados y víctimas.

Por la fuerte explosión algunas viviendas aledañas resultaron afectadas con vidrios rotos y algunos daños en ventanas.

La zona se acordonó en un radio de dos calles Foto: Alejandro Aguilar

La zona se acordonó en un radio de dos calles para las labores de los equipos de emergencia y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizarán una inspección dentro de la vivienda para verificar las causas reales de la explosión.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos y daños colaterales.

