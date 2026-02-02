Acusan conflicto de interés por show de Las Reinas Chulas en el Congreso

Hay un notorio conflicto de interés: la persona que encabeza la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis (López Bayghen) es socia, parte de Las Reinas Chulas, aunque en este momento no haga espectáculos con ellas”, dijo la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Tania Larios, sobre la presentación de esa compañía de teatro en el pleno del Legislativo.

Sin duda es producto del influyentismo que haya llegado ese espectáculo de cabaret al Congreso de la Ciudad de México. ¿Con qué recursos fue?, con los recursos públicos del Congreso, lo cual ya es un conflicto de interés evidente”.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, comentó: “No sabía que la secretaria de Cultura es socia (de Las Reinas Chulas), pero si es socia, pues claro que hay conflicto de interés. Es como si yo trajera el Circo Atayde al pleno; yo me siento profundamente orgulloso de mis raíces familiares, pero hay que separar, hay que distinguir entre los espacios”.

Atayde, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer que el tema se abordará en esa instancia.

TRABAJAN EN ACCESO A LA INFORMACIÓN

El diputado Víctor Hugo Romo (Morena) dio a conocer que ha estado trabajando con la secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez, y la comisionada presidenta del InfoCDMX, Laura Enríquez Rodríguez, en la iniciativa para reformar la legislación y crear el nuevo órgano garante de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, que estará adscrito a la Contraloría.

Al finalizar la sesión de instalación del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, Romo detalló: “Hemos estado arrastrando el lápiz y en estas sesiones (próximas) podríamos ya estar pasándoles vista a las demás fuerzas políticas”.

Explicó que el órgano que estará adscrito a la Contraloría y se encargará del acceso a la información pública del poder Ejecutivo no tendrá órgano colegiado, sino que estará presidido por una sola persona.

cva*