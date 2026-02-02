Morena resuelve disputa por curul en GAM y llama a la unidad legislativa local

El tema de la curul que mantenían en disputa Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez llegó a su final, así lo manifestó este mediodía, en conferencia de prensa, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso.

Las diferencias se atienden con política, con diálogo y con altura de miras, pensando siempre en lo más importante, que es nuestra gente (…) la unidad de nuestro movimiento no está por encima de un cargo”, dijo el alcalde.

Detalló que no hay ganadores ni perdedores; solamente gana la Ciudad de México y gana su movimiento, y con esta decisión se envía un mensaje claro y poderoso: la unidad en Gustavo A. Madero.

Estarán ellos, en su momento, acudiendo juntos al Congreso de la Ciudad de México; ya será un tema de ellos, que tendrán que informar en torno a las comisiones de ambos diputados, de quién y cómo permanece en torno a la diputación. Ambos están extra calificados para ocupar el cargo (…) hoy esto está más que resuelto”, finalizó Lozano Reynoso.

Los diputados Víctor Hugo Lobo Rodríguez y Gerardo González García se dan la mano al término de la conferencia, acompañados por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, como muestra de unidad política tras resolverse la disputa por una curul. Excélsior

Por su parte, el diputado Víctor Hugo Lobo detalló que la conferencia fue para demostrar que en la alcaldía Gustavo A. Madero no hay divisiones, que no trabajarán de manera aislada y que, desde su “trinchera”, estarán fortaleciendo al movimiento y trabajando para los maderenses.

Reconozco al doctor Gerardo González, quien es una persona y un amigo que conozco desde hace muchos años; le reconozco su disposición, sus ganas y su ímpetu de trabajar y de dialogar”, señaló.

Finalmente, el diputado Gerardo González apuntó que su único compromiso y lealtad es con la ciudadanía de esta capital, y afirmó que está en el lugar para sumar esfuerzos legislativos y políticos en favor del país.

Al final de la conferencia, ambos diputados posaron para la foto y se dieron la mano, acompañados del alcalde.

