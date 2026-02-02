Mujer motociclista muere al impactar su moto contra un poste

En pleno 2 de febrero, Día de la Candelaria, una mujer que viajaba en una motocicleta sobre la lateral del Circuito Interior Melchor Ocampo de la Ciudad de México (CDMX) perdió la vida al impactarse de manera directa contra un poste en la equina de la calle Francisco Díaz Covarrubias en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc.

El cuerpo de la mujer de 25 años de edad quedó sobre la cinta asfáltica después del fuerte impacto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron como primer respondiente al lugar solicitando de inmediato una ambulancia.

Al llegar los servicios de emergencia, los paramédicos que revisaron a la mujer informaron que ya no presentaba signos vitales por lo que fue cubierta con una sábana de color azul.

Por este lamentable incidente, los elementos de la policía sectorial capitalina dieron parte a la policía de Investigación y los servicios periciales de la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México para las labores correspondientes.

El lugar fue acordonado para el resguardo de los hechos y será la autoridad ministerial quien iniciará la carpeta de investigación en la coordinación territorial en Cuauhtémoc para las indagatorias de ley.

Paramédicos que revisaron a la mujer informaron que ya no presentaba signos vitales Foto: Especial

JCS