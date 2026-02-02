Microsismos en Plateros-Mixcoac seguirán ocurriendo: expertos

Los microsismos en la zona Plateros-Mixcoac seguirán ocurriendo, por lo que los vecinos deben aprender a convivir con ellos y tomar precauciones, consideraron expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Así lo difundió este lunes la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) en un comunicado en donde indicó que, como parte del proyecto "Estudio geofísico-geológico del poniente de la Ciudad de México: implicaciones en el origen de los microsismos", los especialistas impartieron un taller a los vecinos de la zona.

Todo el tiempo se está moviendo la tierra, toda la ciudad presenta efectos de la energía que libera la corteza terrestre. Los microsismos en la zona de Plateros-Mixcoac no son un fenómeno nuevo y van a seguirse presentando, no hay forma de evitarlos, como tampoco de saber en qué momento va a ocurrir un sismo o una sacudida del subsuelo, por lo que nuestra recomendación es aprender a convivir con ellos, podemos hacerlo, solo hay que estar preparados”, consideró la geofísica, Claudia Arango Galván, de acuerdo con el comunicado de la Sectei.

Durante el taller impartido a los vecinos se emitieron recomendaciones como dar mantenimiento a sus inmuebles.

Observar, monitorear y poner testigos (marcas con fecha) en las grietas que aparezcan para reportarlos a las autoridades de protección civil si crecen de manera importante.

Daños por microsismos en Álvaro Obregón

También es necesario mantenerse informados

Los especialistas informaron resultados preliminares del estudio como que existe un registro histórico de sismos ocurridos en la zona Plateros-Mixcoac de 1981 a la fecha.

El monitoreo sísmico del país registra diariamente alrededor de 90 sismos de hasta magnitud 4; tres al mes de entre 5 y 6; y por encima de 7 tardan varios años en presentarse.

En particular, para el caso de los sismos de baja magnitud en la zona Plateros-Mixcoac, se trata de grietas provocadas probablemente por el movimiento en la Falla Contreras.

"La cual se encuentra activa y cuya liberación de energía desplaza áreas alrededor", señaló la Sectei en su comunicado.

A raíz de los microsismos que se han presentado en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez desde el 10 de mayo de 2023, durante la administración pasada la Sectei y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil fueron las encargadas de solicitar el estudio a los especialistas.

La Sectei financió el proyecto, los especialistas de la UNAM lo realizan y se espera que a mediados de febrero lo concluyan.

