Ordenan retirar propaganda del diputado Víctor Hugo Romo

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador por presunta promoción personalizada contra el diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo y dictó medidas cautelares para retirar su propaganda.

Las comisionadas analizaron varias quejas relacionadas con la colocación de lonas y pintas de bardas vinculadas con un módulo de atención ciudadana en distintos puntos de la Ciudad de México, advirtieron que la propaganda denunciada podría constituir promoción personalizada, debido a una sobreexposición del nombre, imagen y cargo de la persona servidora pública.

El diputado Romo pertenece al distrito electoral 5, que abarca a las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; sin embargo, parte de la propaganda con su imagen que se denunció fue colocada “en ubicaciones que podrían exceder el ámbito territorial de la circunscripción que representa, por lo que su difusión podría rebasar los fines estrictamente institucionales previstos en la normativa electoral”, determinó la Comisión Permanente de Quejas.

En la sesión extraordinaria de la comisión también se descartó la queja que interpuso Aníbal Cañez Morales, representante del PAN ante el Consejo General de la autoridad electoral local, contra Alfredo Venadero, concejal de Morena en la alcaldía Iztacalco.

La queja fue por supuestos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad neutralidad y equidad en la contienda.

Sin embargo, la Comisión Permanente de Quejas estableció que no se advirtieron elementos que dieran sustento a la queja.