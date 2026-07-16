Procesan a narcomenudista de “La Glendisa" detenido en Iztapalapa

Un juez de control vinculó a proceso a Juan “N”, alias “El Pelacas”, presunto integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidios en la zona oriente de la Ciudad de México.

“El Pelacas” está acusado de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Fue detenido el pasado 8 de julio durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, operativo derivado de una denuncia anónima que señalaba el domicilio como un presunto punto de venta de drogas.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizaron labores de vigilancia y reunieron elementos que permitieron al Ministerio Público obtener de un juez la orden de cateo.

La diligencia fue ejecutada por elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), con apoyo de la Guardia Nacional.

En el inmueble fueron aseguradas diversas dosis de droga y dos teléfonos celulares, además de concretarse la captura del presunto operador de “La Glendisa”.

Durante la audiencia inicial, celebrada este miércoles 15 de julio, el Ministerio Público presentó entrevistas de los agentes que participaron en el operativo, dictámenes periciales y otros datos de prueba con los que el juez determinó vincular a proceso al imputado.

Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.