Michis y lomitos rescatados por policía capitalina encuentran una familia

Quince animales de compañía fueron adoptados durante una jornada que realizó la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Glorieta de los Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc.

El propósito de la jornada fue brindar un hogar, una familia y una segunda oportunidad a los animales rescatados por la BVA de condiciones de maltrato, abandono o accidentes en la vía pública, así como a aquellos que el CTC recupera cuando ingresan a las instalaciones del Metro, descienden a la zona de vías y no son reclamados por nadie.

Durante la actividad, Mónica Ballesteros Garduño, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal y Ana María Palma, encargada del Centro de Transferencia Canina del Metro, coincidieron en resaltar la importancia de adoptar animales de compañía en lugar de comprarlos, así como el valor de dar amor a un perrito o gatito rescatado y de asumir con responsabilidad los cuidados que implica sumarlos a la familia.

Foto: Especial

Para que los asistentes se enamoraran de los michis y lomitos en busca de un hogar, se organizó una pasarela en la Cancha Mundialista, en la que los candidatos a la adopción desfilaron portando paliacates con las banderas de los equipos participantes en la Copa Mundial 2026.

Al concluir la jornada, la Brigada de Vigilancia Animal logró la adopción de nueve gatitos y cuatro perros, mientras que el Centro de Transferencia Canina entregó a dos lomitos a sus nuevos dueños. Todos los adoptantes llenaron los formularios correspondientes y se llevaron su kit de adopción, además de recomendaciones para el correcto cuidado de sus nuevas mascotas.

Como parte de las actividades, también se realizaron dos exhibiciones de entrenamiento a cargo de las Unidades Caninas de la SSC, así como de policías K9 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y del Sistema Penitenciario, con el fin de mostrar a la ciudadanía el trabajo de los binomios caninos, capaces de detectar mediante el olfato drogas, armas, celulares e incluso personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Asimismo, la Brigada de Vigilancia Animal recibió cinco bultos de alimento para perro, donados por la ciudadanía y por "Patotas", una perrita de tres patas rescatada por la Policía Auxiliar, en apoyo a los michis y lomitos que aún buscan una familia.

Foto: Especial

Para sumar un canino o felino a la familia es necesario presentar una copia del comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y una copia de una identificación oficial vigente.

Posteriormente, personal de la Brigada se pondrá en contacto con el solicitante para entregarle un formato que deberá llenar y así concluir el trámite de adopción.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa: se puede adoptar una mascota, donar alimento para perros y gatos o regalar tiempo y cariño acudiendo a pasear o bañar a los animales en las instalaciones de la BVA.